Fútbol/Mundial.- Muere una persona en una estampida en una plaza de Amán donde se veía el Jordania-Argelia del Mundial

22 June 2026, US, Santa Clara: Jordanian fans cheer outside the stadium ahead of the 2026 FIFA World Cup Group J soccer match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium. Photo: Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa - Chris Putnam/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas este martes a causa de una estampida registrada en una plaza de la capital jordana, Amán, en la que se estaba retransmitiendo en una pantalla gigante el partido entre las selecciones de Jordania y Argelia en el marco del Mundial de fútbol.

La policía jordana ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que nueve personas han tenido que ser hospitalizadas "tras resultar heridas en una estampida en la plaza Hachemita", antes de afirmar que una de ellas falleció posteriormente.

"El cuerpo ha sido entregado al Departamento Forense para determinar la causa del fallecimiento", ha manifestado la Dirección de Seguridad Pública jordana, que ha recalcado que el resto de los heridos "se encuentran en estado entre estable y moderado".

El lugar acogió a miles de personas que se reunieron para poder ver el citado partido, que se saldó con una victoria del combinado argelino por un gol a dos. Las autoridades de Jordania no se han pronunciado por ahora sobre las posibles causas del suceso.