Fútbol/Mundial.- Ramón Bilbao celebra el triunfo de la selección española en el Mundial y refuerza su vínculo con fútbol

Ramón Bilbao celebra el triunfo de la selección española en el Mundial y refuerza su vínculo con el fútbol. - RAMÓN BILBAO

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bodega española Ramón Bilbao, vino oficial de la selección española de fútbol, celebra la victoria de 'La Roja' en el Mundial de fútbol, tras el triunfo (1-0) contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) y que le valió sumar su segunda estrella en el palmarés.

Haber acompañado al equipo nacional como vino oficial, ha llevado a la marca a reforzar su vínculo con un territorio capaz de unir, emocionar y generar recuerdos colectivos.

Con este nuevo capítulo, Ramón Bilbao culmina 'Levanta la Copa', la activación con la que ha acompañado a la selección española y a sus aficionados durante uno de los momentos más relevantes del calendario futbolístico internacional.

Esta propuesta está pensada para trasladar al territorio de la marca todo lo que rodea a esta gran cita: la celebración de lo cotidiano, los rituales compartidos, las reuniones alrededor de un partido y esa forma de vivir el fútbol dentro y fuera del campo.

En ese contexto, 'Hechos para sentir', la plataforma de marca de Ramón Bilbao, ha encontrado este verano una forma especialmente natural de expresarse en el universo del fútbol. Porque más allá de lo que sucede sobre el césped, la selección española activa una conversación colectiva que se vive en casas, bares, terrazas y mesas compartidas; espacios cotidianos donde el fútbol se convierte en un lenguaje común y donde Ramón Bilbao ha querido estar presente para acompañar una manera de celebrar que forma parte de la cultura española.

La victoria de la selección española ha puesto el broche de oro a un verano en el que el fútbol ha vuelto a demostrar su capacidad para reunir a millones de personas en torno a una emoción común, donde Ramón Bilbao ha querido estar presente acompañando a la afición.

"Acompañar a la Selección española como vino oficial ha supuesto una oportunidad para Ramón Bilbao para reforzar nuestro posicionamiento como una de las grandes marcas de vino premium de España. Una colaboración de esta envergadura nos ha permitido conectar con millones de personas desde un territorio tan relevante como el fútbol, aumentando la visibilidad de la marca y fortaleciendo nuestro vínculo con los consumidores a través de momentos de celebración y disfrute compartido. Que este recorrido haya culminado con un éxito histórico para el fútbol español hace que este proyecto cobre todavía más valor", señaló Alejandro Sánchez-Gómez, director de Marketing de Zamora Company Iberia.

Este recorrido ha permitido a Ramón Bilbao reforzar su papel como vino oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y seguir construyendo un vínculo con nuevas audiencias desde un territorio de enorme relevancia cultural y emocional.

Con el cierre de esta gran cita internacional, concluye una activación que ha reivindicado el valor de detenerse, compartir y celebrar. Ramón Bilbao seguirá acompañando a la RFEF a lo largo del calendario de competiciones, compartiendo con la afición cada nuevo reto y cada nueva celebración.

Y el próximo año volverá a levantar la copa junto a la selección femenina, con la mirada puesta en el gran desafío que supondrá el Mundial femenino, "reafirmando su compromiso con el fútbol español y con todos los momentos que hacen que este deporte se viva dentro y fuera del campo".