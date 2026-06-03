La RD del Congo espera encontrar una solución tras el veto a su partido en La Línea de la Concepción

GOMA (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO), 3 (dpa/EP)

La selección de la República Democrática del Congo espera una solución rápida después de que las autoridades de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción cancelaran el partido de preparación para el Mundial previsto para la próxima semana debido al brote de ébola en el país africano.

La RD del Congo debía enfrentarse a Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción, pero el alcalde local, Juan Franco, vetó el partido por motivos sanitarios, mientras que la Federación Congolesa de Fútbol afirmó que se habían tomado todas las medidas necesarias para cumplir con todas las condiciones sanitarias y deportivas y que "se adhiere estrictamente al protocolo internacional" y subrayó que estaba en conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol y los organismos internacionales para que el partido se celebrara "en las mejores condiciones posibles".

Los medios españoles citaron a responsables de la selección chilena diciendo que estaban dispuestos a jugar el partido a puerta cerrada y que estaban en conversaciones con todas las partes implicadas.

El brote de ébola del mes pasado en el este del Congo ha causado hasta ahora más de 650 muertes, con más de 1.200 casos sospechosos. También se ha extendido a la vecina Uganda. Los tres países anfitriones del Mundial, Estados Unidos, México y Canadá, han impuesto restricciones de entrada a las personas que hayan estado en el Congo, Uganda y Sudán del Sur, y las autoridades estadounidenses han comunicado a la selección africana que para poder viajar debe aislarse durante 21 días en Bélgica, donde se está entrenando y donde este miércoles debe jugar contra Dinamarca.

Los responsables del fútbol congoleño han recalcado que no hay mucho que temer respecto a que los jugadores se contagien, ya que todos ellos residen en el extranjero, principalmente en Francia. La República Democrática del Congo no ha participado en un Mundial desde 1974, cuando aún se llamaba Zaire.