04 July 2026, US, Philadelphia: France's Kylian Mbappé challenges Paraguay's Diego Gómez for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium. Photo: Billy Myers/ZUMA Press Wire/dpa - Billy Myers/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora paraguaya Celeste Amarilla ha asegurado este martes que con sus insultos racistas contra el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones trataba de defender a los futbolistas paraguayos y ha criticado al presidente del país, Santiago Peña, por, según ella, ceder a las presiones de su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"Yo esto lo hice por Paraguay. Mal o bien, esto lo hice por Paraguay", ha afirmado la senadora en declaraciones a la prensa, tras justificar sus ataques racistas en las expresiones que, a su juicio, lanzó Mbappé contra futbolistas del combinado sudamericano, al que ha descrito como "desubicado.

"No le vi a nadie defenderle a los paraguayos", ha lamentado, insistiendo en que en el terreno de juego los futbolistas franceses también insultaron a los jugadores de Paraguay durante el tenso partido de octavos de final.

En todo caso, ha señalado al presidente del país por "caer en la trampa", incidiendo en que fue Emmanuel Macron quien a petición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le exigió a Peña que intercediera tras sus mensajes.

Aunque ha reconocido el carácter racista de sus mensajes, y lo ha descrito como un "desatino", la senadora opositora ha enmarcado estos ataques en que viene de una generación "en la que llamar a alguien 'negro de mierda' era usual".

Así ha tachado de "discriminatorios" los mensajes que recibió en respuesta del futbolista francés, momento en el que ha dicho que fue "agraviada" y tiene "suficiente motivo" como para "hacerle una querella". "¿Qué carajo sabe de mi Mbappe, ni sabe donde está Paraguay", ha señalado.

Previamente, Amarilla ha incidido en un mensaje en redes sociales que el mensaje lo escribió cuando tenía "la sangre hirviendo". "Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "entiende" que Mbappé se haya "molestado" por las palabras, que son "humillantes".

En ese mensaje ha amagado con "iniciar acciones legales por violencia de género", tras señalar que no va a tolerar la "violencia" del futbolista galo. "Vos no me conoces, no tienes idea de quién soy yo y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", ha espetado.

Este martes la Fiscalía de París ha abierto una investigación por insultos públicos e incitación al odio o la violencia a raíz de las declaraciones racistas de la política paraguaya tras una demanda presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).