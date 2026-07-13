Fútbol/Mundial.Colón ampliará aforo y se mantendrán las pantallas en Puente del Rey para ver el España-Francia en Madrid

Decenas de aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, q - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado que la plaza de Colón aumentará su aforo de cara al partido de semifinales del Mundial de fútbol de este martes entre España y Francia, que se podrá seguir también en las pantallas instaladas por el Ayuntamiento en Puente del Rey, como ya ocurrió en el encuentro de cuartos de final ante Bélgica el pasado viernes.

"Sabíamos que iban a ir creciendo las ganas de ver a nuestra Selección en la calle. Mañana van a estar también esas pantallas en Puente del Rey, y la disposición de la plaza de Colón va a permitir que haya también más público, que se pueda incrementar el aforo", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa tras visitar un nuevo polideportivo en San Blas-Canillejas.

Así, la vicealcaldesa ha aseverado que la ciudad "está preparada" y cuenta con los dispositivos de seguridad adecuados para que la proyección del partido en pantallas en la vía pública se lleve a cabo "con plena normalidad y que se disfrute". De hecho, ha recalcado que hasta la fecha no se han registrado incidentes relacionados con los partidos del Mundial.

En este contexto, la vicealcaldesa ha reconocido que le hace "especial ilusión" ver el apoyo que recibe la Selección Española de Fútbol, especialmente de "chavales muy jóvenes" que están "absolutamente enganchados con el deporte y con la Selección". "Es especialmente bonito ver a la gente más joven disfrutar todos juntos de nuestras Selección Española", ha dicho.