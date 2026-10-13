Netflix adquiere los derechos para España y Andorra del Mundial 2030

Archivo - Evento de presentación del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Bernabéu, a 7 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol orga - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha anunciado este martes la adquisición de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra del Mundial de Fútbol que se disputará en 2030 y ofrecerá en directo los 104 partidos de la competición de fútbol.

Así lo ha dado a conocer la plataforma, que prevé ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo.

En este sentido, ha detallado que, como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que "garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país".

La plataforma ha indicado que "más adelante" se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos.

La directora jefe de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, ha declarado que "pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial". "Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", ha dicho.

"Para los aficionados españoles al fútbol, recibir al mundo como vigentes campeones y poder seguir todos los partidos en Netflix hará que esta ocasión sea única. Además, nuestra creciente colaboración con la FIFA, que incluye las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Estados Unidos y Canadá, refleja nuestro compromiso constante por acercar a los aficionados a los grandes momentos del deporte mundial", ha apuntado.

Por su parte, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha afirmado que les complace seguir reforzando la colaboración con Netflix. "Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas", ha remarcado.

El Mundial 2030 conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 del Mundial Femenino.