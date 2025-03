MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha abogado por "ir juntos" desde todos los estamentos nacionales para "explicar" a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) "que tanto Valencia como Vigo son dos ciudades que deben estar" en la lista de sedes españolas para el Mundial masculino del 2030.

"Como quedan unos años por delante, todas las candidaturas tienen que ir haciendo los deberes. No sabemos si todas las van a hacer, y por tanto, tener las 13 ahí me parece que es una decisión inteligente. Creo que la Federación Española de Fútbol ha entendido ya ese mensaje y vamos a ir juntos para explicar a FIFA que tanto Valencia como Vigo son dos ciudades que deben estar", aseguró Rodríguez Uribes este sábado durante una visita al municipio de Picaña (Valencia).

"El Gobierno de España, desde el minuto 1 lo ha defendido, incluso antes que la propia Federación Española de Fútbol e incluso que se pronunciara el propio club. Yo dije desde el principio que me parece que Valencia, y no solo el Valencia CF, tiene que estar. Es verdad que en esto todavía hay años, hay que hacer el estadio y eso sí que no depende de nosotros", aludió a las largas obras del Nou Mestalla.

"Pero me parece que la ciudad de Valencia tiene que estar en un Mundial porque es un proyecto, no solo de fútbol o de deporte, que es muy importante, evidentemente; es un proyecto de país, y a mí me parece que la ciudad, la tercera gran ciudad de España, pues tiene que estar. Y nuestra apuesta es esa, también por Vigo", subrayó Uribes finalmente.