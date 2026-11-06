AMP. Barrios, Jacobo Ramón, Roca, Barrenetxea y Valles, grandes novedades en la lista de De la Fuente

Archivo - Pablo Barrios of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 Group E European qualification football match between Spain and Georgia at Manuel Martinez Valero Stadium on October 11, 2025 in Elche, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, el central del Como Jacobo Ramón, los béticos Álvaro Valles y Marc Roca, y el 'txuri urdin' Ander Barrenetxea son las principales novedades en la lista de Luis de la Fuente para medirse a República Checa e Inglaterra en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Luis de la Fuente ha ofrecido este viernes la lista de jugadores convocados para los dos últimos compromisos de la selección en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras las primeras cuatro jornadas España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

Una convocatoria compuesta por 27 jugadores en la que una de las principales novedades es la presencia de cuatro porteros. Al regreso de Joan García se le suma la primera internacionalidad absoluta del portero del Real Betis Álvaro Valles. Pero el meta no es el único verdiblanco de la lista, ya que Marc Roca también se estrena con la absoluta. Eso sí, Luis de la Fuente ya lo tuvo a sus órdenes en la Sub-21.

También en la medular aparece otro de los nombres propios del día: Pablo Barrios. El centrocampista del Atlético de Madrid se quedó fuera del Mundial a causa de una lesión muscular y podría volver a disputar minutos con la camiseta de España por primera vez desde el mes de noviembre del año pasado. Y la última gran novedad es otros regreso, en este caso el del realista Ander Barrenetxea.

Además, Luis de la Fuente tiene ausencias de jugadores importantes como Rodri Hernández, Eric García y Dani Olmo, todos ellos lesionados. Tampoco estarán con respecto a la convocatoria pasada el portero del Inter de Milán Josep Martínez y el extremo del Liverpool Víctor Muñoz.

Una lista de 27 jugadores que Luis de la Fuente dio a conocer en un vídeo en el que aludió al luto que se está viviendo en España: "Nos golpea una tragedia terrible que jamás debió ocurrir. Todo un país vuelve a llorar, cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz", explicó el técnico en un vídeo solemne que no hablaba de fútbol como deporte, sino como vehículo para unir a la población en momentos tan duros.

"El fútbol tiene una responsabilidad social y debe estar en el lugar correcto de la historia", afirmó Luis de la Fuente en una lista que pretende homenajear tanto a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda como a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente.

LISTA COMPLETA

Portero: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles

Defensas: Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios y Marc Roca.

Delanteros: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino y Barrenetxea.