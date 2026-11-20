Nico Williams of Spain celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Spain and England at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 15, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrentará a Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, una eliminatoria en la que España ejercerá de local en la ida, que se jugará en el estadio de Mestalla, y que supone la cuarta competición consecutiva en la que ambas selecciones se midan.

Francia será el rival de España por un puesto en la 'final four' de la Liga de Naciones 2027. Los de Luis de la Fuente volverán a verse las caras con los galos menos de un año después de haberlos eliminado en las semifinales del Mundial 2026. Será la cuarta competición consecutiva en la que ambas selecciones se enfrenten después de la Eurocopa 2024, Liga de Naciones 2025 y el Mundial 2026, todas ellas con triunfo español.

Una eliminatoria en la que España disputará la ida como local en el estadio de Mestalla, que se despide del fútbol esta temporada, mientras que la vuelta tendrá lugar en territorio francés. Será la tercer vez que la 'Roja' y 'les bleus' crucen sus caminos en la Liga de Naciones, donde el balance hasta el momento es de un triunfo para cada selección: triunfo francés en la final de la edición de 2021 (1-2) y español en las semifinales de 2025 (5-4).

Además, se han sorteado el resto de eliminatorias de cuartos de final, en las que Países Bajos se enfrentará a Portugal, Bélgica a Alemania y Noruega a Inglaterra, un duelo, este último, que será la reedición de los cuartos de final del pasado Mundial.

También se ha dado a conocer las hipotéticas semifinales, en las que el ganador del España - Francia se cruzará ante el ganador del Países Bajos - Portugal, mientras que los ganadores del Bélgica - Alemania y el Noruega - Inglaterra harán lo propio. Una 'final four' que, en caso de clasificación de España, se disputaría en Madrid --Santiago Bernabéu-- y Valladolid --José Zorrilla-- del 9 y el 13 de junio.