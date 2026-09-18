AMP.- Josep Martínez, Roberto Fernández y la vuelta de Huijsen y Fermín, novedades en España

Josep Martinez of FC Internazionale Milano warms up during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid CF and FC Internazionale Milano at Berabeu stadium on September 08, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entrada del portero del Inter de Milán Josep Martínez y del delantero del RCD Espanyol Roberto Fernández y los regresos de Dean Huijsen (Real Madrid) y de Fermín López (FC Barcelona) son las principales novedades de la lista de convocados de la selección española de fútbol, la primera tras proclamarse campeona en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha ofrecido para los próximos partidos de la Liga de Naciones 2026-27.

El técnico riojano ha desvelado este viernes la convocatoria de 26 futbolistas para iniciar la competición continental, de la que se caen cuatro jugadores que estuvieron en la cita mundialista: el lesionado Joan Garcia (FC Barcelona); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), que se ha retirado de la selección; y Gavi (FC Barcelona) y Borja Iglesias (RC Celta), que no han contado con excesivos minutos en este comienzo de temporada.

A cambio, emergen en la lista otros hombres como el guardameta del Inter de Milán Josep Martínez, con el que De la Fuente ya coincidió en las categorías inferiores de la selección; el delantero centro del Espanyol Roberto Fernández, que suma seis goles desde el comienzo del curso; el barcelonista Fermín López, que se perdió el Mundial por una rotura en el quinto metatarsiano del pie derecho; y el central del Real Madrid Dean Huijsen, que se cayó de la convocatoria mundialista a última hora por decisión técnica.

Así, Martínez completa, junto a David Raya (Arsenal) y Unai Simón (Athletic Club), la terna de guardametas en detrimento del 'txuri urdin' Alex Remiro, fijo en las listas de De la Fuente antes de que Joan Garcia le quitase el puesto en la concentración de Chattanooga. El portero del Barça tuvo que retirarse en el partido de LaLiga EA Sports ante el Racing de Santander por un golpe en la rodilla tras sufrir un resbalón, aunque parece que estará recuperado tras el 'superparón'.

Las molestias del 'culer' abrieron las puertas de 'La Roja' al jugador del Inter, que curiosamente ya debutó con la absoluta en junio de 2021 ante Lituania, en un partido amistoso previo a la Eurocopa de ese año y marcado por el estreno de hasta 16 futbolistas de la Sub-21 al estar los convocados de la selección mayor aislados por los positivos por COVID-19 de Sergio Busquets y Diego Llorente.

En defensa, aparece como nuevo central Dean Huijsen después de quedarse fuera del Mundial, ocupando el lugar que deja Llorente. Repiten Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid) y Pedro Porro (Tottenham). Ahora, la incógnita será quién ocupará el lateral derecho, con Eric Garcia o Pubill como opciones más probables.

Fermín López, al que una lesión le privó de acudir a la Copa del Mundo, supone la única novedad en un centro del campo del que se cae Gavi, casi sin minutos desde que dio el susto con el Barça en el partido liguero ante el Elche. Rodri y Pedri (FC Barcelona), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) y Álex Baena (Atlético de Madrid) siguen en la convocatoria.

Arriba, el espanyolista Roberto Fernández, actual Zarra de la competición (6 goles) y que completa el hueco que deja Borja Iglesias, acude a la llamada para cerrar un ataque en el que se mantienen Lamine Yamal y Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (Liverpool).

España, que iniciará su concentración el próximo martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a partir de las 13.00 horas, estrenará su condición de campeona del mundo ante Inglaterra en Wembley el sábado 26 de septiembre (20.45 horas). Posteriormente, jugará su primer partido en casa tras la conquista del Mundial ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán el martes 29 de septiembre (20.45 horas).

Ya en octubre, el sábado 3 (20.45 horas), los de De la Fuente volverán a jugar en tierras españolas, en este caso en el Carlos Tartiere de Oviedo, frente a la República Checa, y certarrán el parón de selecciones de nuevo ante el combinado croata en el Poljud Stadium de Split (20.45 horas).

UNA LISTA CON CEUTA COMO PROTAGONISTA

Para desvelar a los convocados de la primera lista tras la conquista del Mundial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo en su vídeo publicado en redes sociales un viaje por el recuerdo desde 2010, año de la consecución de la primera estrella, hasta 2026, el que se se bordó la segunda. La Copa del Mundo llegó en helicóptero hasta la ciudad, donde los ciudadanos de Ceuta tuvieron la oportunidad de verla en persona.

"Hay victorias que se celebran en un lugar, pero pertenecen a todos. Por eso, mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta hasta aquí, a una ciudad que une dos orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo", señaló la RFEF.

Rodeado por decenas de futbolistas y árbitros ceutíes y de ciudadanos de la ciudad autónoma, el seleccionador dio paso a la convocatoria. "Esta copa cuenta de dónde venimos, estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta, esto es España", señaló el preparador riojano sosteniendo la Copa del Mundo desde las Murallas Reales de Ceuta.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Josep Martínez (Inter de Milán).

DEFENSAS: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill y Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella y Dean Huijsen (Real Madrid) y Pedro Porro (Tottenham).

CENTROCAMPISTAS: Rodri, Pedri y Fermín López (FC Barcelona), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool) y Roberto Fernández (RCD Espanyol).