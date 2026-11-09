AMP. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal serán baja ante República Checa

Lamine Yamal of FC Barcelona protests during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on November 08, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano, y serán baja en el partido del próximo jueves ante República Checa en Praga, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este lunes.

El jugador del FC Barcelona refirió molestias en su rodilla derecha tras el partido frente al Atlético de Madrid y después de haber sido sometido a pruebas médicas se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación. Aunque estará disponible para el partido frente a Inglaterra.

Por su parte, el jugador de la Real Sociedad, que se perdió el duelo ante el Rayo Vallecano, está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián. Así, los servicios médicos de la RFEF apuntaron que están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales.

Y como consecuencia de estas dos bajas en el ataque de la campeona del mundo, la RFEF anunció que el extremo del Liverpool Víctor Muñoz, que estuvo presente en el Mundial y la última lista, se incorporará a la concentración este lunes.