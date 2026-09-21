AMP. Luis de la Fuente: "Es una grandísima responsabilidad, pero estaremos a la altura"

Foto de familia tras la renovación hasta 2032 del seleccionador Luis de la Fuente - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró feliz y agradecido por renovar en su cargo hasta el año 2032, un periodo en el que "lo mejor está por llegar", entre ellas el Mundial de 2030 en España, un cita a la que le hace "especial ilusión" llegar al frente de la actual campeona del mundo, y prometió que estarán "a la altura" en esta "grandísima responsabilidad"

"Sólo pienso en el tiempo y que somos muy frágiles, uno puede tener muchas ideas, muchos proyectos a largo plazo, pero a mí la vida me ha enseñado a ser muy cortoplacista y entonces voy partido a partido", expresó De la Fuente en un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras anunciarse su renovación hasta 2032 este lunes.

El riojano sólo se plantea "llegar bien al partido contra Inglaterra" del próximo sábado. "La competición más inmediata sería competir en junio por la Liga de Naciones, pero claro que me hace una especial ilusión llegar al Mundial 2030. Y como soy muy competitivo, pues no os quepa duda que lo voy y vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", remarcó.

"Queda seguir mejorando, seguir intentando competir por ganar porque no es que uno se acostumbre a ganar, sino que el éxito radica en estar en disposición de ganar y poner todo lo que está en tu mano. No nos conformamos con lo que hemos conseguido, lo mejor está por llegar, creedme, hay muchas cosas buenas que quedan por disfrutar", reiteró el de Haro.

Este se acordó de "mucha gente" que le ha acompañado en este camino, en especial de sus padres y su hermano, y recalcó que "esto es mérito de todo el grupo de trabajo". "Soy lo que soy gracias a la gente que trabaja conmigo, que dan todo, trabajan mucho y hacen que mi vida y la vida de todos sea mucho más fácil", subrayó.

De la Fuente recibió durante este acto mensajes de vídeo del exseleccionador Vicente del Bosque, "un referente" y que le dio "mucha confianza", del capitán Rodri Hernández, "uno de esos jugadores al que uno coge especial cariño", el guardameta Unai Simón y el centrocampista Mikel Navarro, los cuales le felicitaron y le dieron las gracias por su forma de trabajar.

Para el de Haro, "es maravilloso haber formado personas, de este carácter y de esta actitud". "Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, también a uno le hace sentirse muy orgulloso", añadió, recordando que los futbolistas "hablan más del aspecto humano".

"Creo que ese es el camino. Yo siempre me he declarado un formador, de personas y deportistas. Y que ahora, a estas alturas de su vida, cuando han ganado todo y llevan muchas batallas encima, recuerden esos principios, ese proceso de formación, me parece lo más importante", remarcó De la Fuente.

Por ello, no olvida que hayan acuñado "muy profundamente el término familia" dentro de la campeona del mundo. "Para nosotros, el de estar juntos es un motivo de una gran alegría y un gran orgullo y un momento muy bonito. Me sirve para muchas cosas para luego poder trabajar con más energía", advirtió.

Además, dejó claro que "no" ha tenido ofertas de otros destinos. "Llevo ya en la casa 13 años y siento la RFEF como mi casa y como es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos, quiero seguir aquí", aseguró.

"No he tenido ni que escuchar, ni no escuchar, ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero, quería y quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa", sentenció al respecto.

Finalmente, De la Fuente agradeció "esta confianza". "Es una grandísima responsabilidad, pero vamos a estar a la altura, sabemos el reto que aceptamos desde el orgullo, el honor de ser nada más y nada menos que el seleccionador nacional de fútbol de mi país. Gracias por esta posibilidad y seguro que no os vamos a defraudar y que vamos a seguir dejando el pabellón de la Federación a la altura que corresponde", concluyó.