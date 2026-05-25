AMP.- Luis de la Fuente: "Ha sido una lista muy madurada y analizada"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Luis de la Fuente at Camilo Jose Cela University on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está "muy madurada y analizada", y ha dejado claro que el "rendimiento" que están dando ha sido clave para citar a Eric Garcia (FC Barcelona) y Marc Pubill (Atlético de Madrid), y que la portería está bien cubierta porque los tres son de "absoluta garantía".

"Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses y en todas las demarcaciones genera dificultad porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos. La lista estaba casi hecha desde hace muchos meses, esperando simplemente los contratiempos, circunstancias adversas que se producen en el propio fútbol, ha apuntado De la Fuente tras dar su lista de 26 convocados en el 'Espacio Movistar'.

Una lista que ha definido como de "calidad, humanidad y competitividad". "Creo que en eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes y también cosas que hay que mejorar, muchas. Pero tenemos una base fantástica cimentada precisamente en muchos de estos valores que hemos comentado ahora", ha celebrado.

En cuanto a la portería, ha recordado que ha repetido "en muchas ocasiones" que cuentan con "los mejores porteros del mundo". "Quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía y merecedor a poder incluso jugar de titular. Encontramos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante", ha subrayado tras decantarse por Joan Garcia en lugar de Alex Remiro.

Además, expresó que no tiene "ninguna presión" al respecto. "La decisión que vamos a tomar con el portero va a ser exactamente igual que siempre. Valoraremos en cada momento el portero que nos conviene más. Solo hablamos de Unai Simón y de Joan Garcia, pero es que tenemos un portero, como David Raya, considerado en Inglaterra el mejor portero del mundo. Juegue quién juegue me va a ofrecer total y absoluta garantía", ha sentenciado.

El riojano no ha querido hablar de las ausencias de Dean Huijsen y Robin Le Normand, y se ha centrado en hablar de Eric Garcia y Marc Pubill, de los que ha elogiado su "rendimiento". "Cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad y de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno porque están viviendo además un momento muy bueno, en lo personal y en lo futbolístico, pero porque creo que están haciendo además una gran campaña", ha remarcado.

"Ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que van a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión. Y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de familia porque ya les conozco. Eric ha estado conmigo desde la Sub-19, y a Pubill le conozco de las etapas que ha estado con la Sub-21 y la selección olímpica también, así que sé que van a estar perfectamente integrados rápidamente con nosotros", ha añadido.

En cuanto a la preocupación por los jugadores tocados, el de Haro tranquilizó apuntando que "si no hay contratiempos" podrán disponer de todos "desde el primer partido". "En las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro preparador físico visitando diferentes clubes para ver la situación de los jugadores. Van a mantener la continuidad y la idea es contar con ellos en el momento que veamos oportuno. Si no llegan primero lo harán al segundo", ha explicado.

El campeón de Europa no ha rehusado del favoritismo: "Lo digo claramente. Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, pero eso no garantiza nada. Si alguien piensa que Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etc, no son tan candidatas como nosotros se equivoca. Esta generación de futbolistas va a dar muchas, y está dando ya, alegrías a España".

Un De la Fuente que se ha referido como la "parte más desagradable, dura y difícil" el llamar a jugadores que habían sido habituales pero que se han quedado fuera del Mundial. "Es duro dejar a jugadores que están capacitados en lo profesional y en lo humano para formar parte de este grupo, y que lo han hecho durante mucho tiempo. Pero aquí no se termina la historia. Habrá más oportunidades", ha recalcado.

Por último, ha tenido unas palabras para dos de los grandes ausentes, Dani Carvajal y Álvaro Morata: "No se ha terminado su ciclo. Llegarán mejores momentos para poder volver a contar con ellos. Han dejado un legado imborrable, de señorío, personalidad, liderazgo y capitanía con letras mayúsculas. Pero la generación que se queda, los Rodrigo, Unai Simón, Ferrán Torres y Mikel Oyarzabal, que son los siguientes cuatro capitanes, están perfectamente preparados".