Fútbol/Selección.- AMP. Oihane Hernández y Ainhoa Marín, novedades en la lista para los amistosos ante Estados Unidos

Archivo - Oihane Hernández celebra con Alexia Putellas el 0-1 en el Suiza-España de la Liga de Naciones 23-24 - PRENSA RFEF - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitó este martes la lista de 25 convocadas para el doble amistoso del próximo mes de octubre ante los Estados Unidos, con las grandes novedades de Oihane Hernández (Orlando Pride) y Ainhoa Marín (Real Sociedad).

La lateral Oihane Hernández formó parte del equipo que fue campeón del mundo en 2023, que ganó la Liga de Naciones en 2024 y que participó en los Juegos Olímpicos de París de 2024, pero desde entonces dejó de entrar en los planes y la actual seleccionadora la llama por primera vez desde su llegada al cargo.

Sonia Bermúdez recordó que hacen "un seguimiento de todas las futbolistas y de todas las ligas". "Tenemos mil y pico informes, y Oihane es una futbolista que nos puede dar mucha velocidad, intensidad en duelos y que está rindiendo muy bien en los Estados Unidos", subrayó.

La jugadora vasca ocupa los huecos que dejan en el lateral Olga Carmona, futbolista del PSG francés también campeona del mundo y que está lidiando con un esguince de rodilla, y Jana Fernández (London City), aunque también se mantiene en la lista Andrea Medina, lateral zurda del Manchester United que se estrenó en la anterior.

Por su parte, la extremo Ainhoa Marín se estrena en una convocatoria con la Absoluta para reforzar una delantera donde la principal ausencia respecto a las anteriores convocatorias es la de la veterana Esther González, actualmente en el Al Qadsiah de Arabia Saudí. "Ainhoa es una futbolista que en la Sub-23 siempre hemos contado con ella y que la conocemos perfectamente. Es diferencial y la vemos como extremo, tiene mucha verticalidad", apuntó.

De esta convocatoria de 25 futbolistas, la primera que realiza Sonia Bermúdez desde los últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil ante Inglaterra e Islandia del pasado mes de junio, también destaca la no presencia de la centrocampista Aitana Bonmatí (FC Barcelona), aunque la doble Balón de Oro regresó el pasado fin de semana de lesión. "Es una jugadora fundamental, ha estado durante el verano entrenando al margen y ojalá vuelva al mejor ritmo posible porque no hay dudas con ella", aseguró Bermúdez.

Esto provoca el retorno de Clara Pinedo, futbolista del Athletic Club que ya estuvo por primera vez en la convocatoria del pasado mes de abril, mientras que también entró Vicky López que está "en perfectas condiciones" tras superar un problema físico en el que ha habido "comunicación" con el FC Barcelona. "Si no, no estaría en la convocatoria", advirtió la seleccionadora.

La actual campeona del mundo ya logró su clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, cita que comenzará a preparar con este doble duelo contra una potencia como los Estados Unidos, a la que visitará en su país para medirse en el Audi Field de Washington el viernes 10 (20.30 hora peninsular española) y el martes 13 en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia (01.00 del miércoles en España). Las internacionales se concentrarán el próximo lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las 19.00 horas y el martes pondrán rumbo a la capital estadounidense.

--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (Arsenal), Mapi León y Lucía Corrales (London City), Oihane Hernández (Orlando Pride) y Andrea Medina (Manchester United).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (London City), Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Pinedo (Athletic Club) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Vicky López y Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern de Múnich), Ornella Vignola (Everton) y Ainhoa Marín (Real Sociedad).