El rey Felipe VI felicita a la selección tras la victoria ante Uruguay - RFEF

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI se acercó al vestuario de la selección española de fútbol para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por la victoria frente a Uruguay (0-1) en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el monarca saludó a los futbolistas y charló con ellos y con el staff de Luis de la Fuente sobre el duelo en el Estadio Akron de Guadalajara (México), que presenció desde la grada.

"Lo que cuenta es que ha sido un triunfo y que hemos pasado primeros de grupo, que era lo que interesaba", señaló Felipe VI en el vestuario. "Menudo partido, ha sido 'leñero'. Os he visto sufrir bastante. Lo siento por la lesión de Yeremy, espero que no sea muy grave", añadió sobre la lesión de Pino.

Además, animó a "seguir" así, ya que "queda mucho campeonato por delante". "Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello", finalizó.

España ha terminado como primera del Grupo H y espera rival para su duelo de dieciseisavos, que se jugará el próximo jueves 2 de julio (21.00 horas) en Los Ángeles (Estados Unidos); se medirá con el segundo clasificado del Grupo J, previsiblemente Austria o Argelia.

El jueves, Felipe VI fue recibido en el Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y mantuvo una reunión bilateral que escenificó el acercamiento entre ambos países.