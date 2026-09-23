AMP. La selección femenina se impone con autoridad a Italia y jugará la final del Mundial Sub-20

September 13, 2026, Sosnowiec, Silesian Voivodeship, Poland: COMENDADOR PAU of Spain celebrates his second goal with his team during the FIFA U20 Womens World Cup match between China versus Spain at ArcelorMittal Park - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se ha clasificado este miércoles para la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se está disputando en Polonia, después de derrotar con solvencia y sin problemas por 0-2 a Italia en la primera semifinal, mientras que Corea del Norte ha vencido por 3-0 a Colombia en la segunda 'semi'.

La 'Roja'se metió en la tercera final mundialista de su historia en esta categoría tras las de 2018 con la generación de Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Cata Coll o Claudia Pina y perdida contra Japón, y 2022 con la generación de Salma Paralluelo, Fiamma Benítez, Inma Gabarro, Andrea Medina o Maite Zubieta y que hizo historia con el primer título mundial para el fútbol femenino español.

En esta edición de 2026, España sigue demostrando que es una potencia de categorías inferiores; y en este tramo de edad, con la mezcla de las campeonas de Europa sub-19 de 2025 y del pasado verano, ha presentado su candidatura al éxito frente a Corea del Norte, defensora de título.

Así, en el Estadio Miejski de Lodz firmó su tercer partido en las eliminatorias sin encajar goles, quinto de seis encuentros ya disputados en el torneo. El equipo que dirige David Aznar dominó y controló bien a su oponente desde el pitido inicial, pues las italianas se acercaron al área de Laia López solamente en los compases finales del partido.

Paola Fadda tuvo la mejor ocasión de Italia gracias a un disparo cuando el marcador iba 0-1 y el reloj agonizaba en su contra. No en vano, el partido había tenido una clara dirección, con la guardameta Elena Belli habiendo destacado con dos intervenciones de mérito, en una falta de Cristina Librán y en un tiro dentro del área de Daniela Agote.

Tanta presión española acabó con gol de Alba Cerrato en el 33', pero anulado después de que la árbitra Alina Pesu estimase falta de Irune Dorado en una acción previa. Minutos después, la 'Roja' ya sí celebró el 0-1 tras una desafortunada jugada para las italianas porque Azzurra Gallo desvió de forma fatal para su portera un centro lateral de Agote.

Con ese pequeño botín, España se marchó al descanso y luego no varió mucho el guion. Las pupilas de David Aznar no dieron respiro y pronto encontraron el premio con el 0-2 de Pau Comendador, quien sumó su sexto gol del Mundial aprovechando una gran asistencia desde la banda derecha de Agote, que había cogido perfectamente la espalda a su marcadora.

Ese tanto hizo daño a la 'Azzurra', obligada a abrirse para intentar meterse en partido lo antes posible, pero la selección rojigualda no aflojó ni dio pasos hacia atrás, si bien le faltó más acierto en los metros finales para haber dejada finiquitada la contienda mucho antes.

El adversario de España en la final del próximo domingo (18:00 horas) será Corea del Norte, selección campeona en la edición de 2024 y que en el mismo Estadio Miejski de Lodz buscará revalidar corona, habiéndose sacado billete de finalista con su victoria ante Colombia gracias a los goles de Ok-I Pak (28'), Rim-jong Choe (35') y Ryu-gyong So (47').