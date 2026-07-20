Arde Bogotá y Viva Suecia actuarán en la fiesta de la selección española en Cibeles

El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Mad Cool cumple diez años y vuelve a reunir durante varios días a algunos de los principales artistas nacionale - Ricardo Rubio - Europa Press

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá y Viva Suecia actuarán este lunes en la fiesta de la selección española de fútbol en Madrid tras proclamarse campeona del Mundo este domingo en Nueva York.

La relación del grupo cartagenero con el combinado español comenzó en la Eurocopa de 2024 cuando uno de sus temas, 'Los Perros', acompañó el vídeo en redes sociales previo a la semifinal contra Francia. Dada la buena suerte que esta canción de su último disco hasta la fecha, 'Cowboys de la A3', les dio la volvieron a utilizar en la semifinal de nuevo contra el equipo galo en el Mundial.

Los murcianos Viva Suecia también han anunciado su participación en la celebración. "No necesitamos mucho para irnos de fiesta, pero nunca nos imaginamos que acabaríamos formando para de una como esta", han compartido en redes sociales. La banda subió un vídeo en redes sociales celebrando juntos el triunfo de España tras el partido.

Esta no es la única representación de la Región de Murcia en este acontecimiento, ya que el tenista murciano Carlos Alcaraz fue el encargado de llevar la Copa del Mundo hasta el césped del MetLife escoltado por Andrés Iniesta.

Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21.00 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.