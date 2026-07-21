Players of Spain Team celebrate during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que la celebración de la selección española de fútbol en las calles de la capital se realizó sin apenas incidentes en un evento organizado en "poco tiempo".

La celebración del segundo título de campeona del mundo tuvo lugar este lunes en Madrid frente a dos millones de aficionados, que han desafiado al calor para celebrar el nuevo éxito de los de Luis de la Fuente en un final de fiesta en la Plaza de Cibeles.

"Ayer tuvimos la ocasión de celebrarlo con ellos en las calles y, una vez más, Madrid demostró saber estar a la altura y cómo en muy poco tiempo es capaz de organizar acontecimientos como el de ayer, además sin altercados relevantes", ha subrayado García Martín este martes ante los medios de comunicación.

En este sentido, ha subrayado la capacidad de organización de la y de "deslumbrar al mundo que tiene una región y una ciudad como Madrid". "Con eso me quedo, en esa celebración, sin apenas incidentes y sobre todo celebrándolo mucho lo que nos une. Nos han recordado lo bueno que puede hacer un país como España cuando trabajamos y remamos todos juntos en la misma dirección", ha recalcado.