Fútbol/Selección.- Eibar colocará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial y apoyar a Mikel Oyarzabal

Plaza Unzaga - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza Unzaga de la localidad guipuzcoana de Eibar instalará una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y apoyar al jugador eibarres Mikel Oyarzabal.

El Ayuntamiento de Eibar invita a la ciudadanía a reunirse este domingo en la plaza para "vivir de forma conjunta un encuentro histórico para la ciudad". La retransmisión comenzará a las 21.00 horas y España se enfrentará al vencedor de la semifinal que este miércoles disputan Inglaterra y Argentina.

La iniciativa pretende "convertir el corazón de la ciudad en un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas disfruten juntos de una cita histórica para el deporte y muestren su apoyo a uno de los grandes referentes del fútbol eibarrés".

Oyarzabal suma ya cinco goles en el Mundial. En la semifinal disputada este pasado martes frente a Francia, el delantero de la Real Sociedad abrió el marcador al transformar un penalti, encarrilando una victoria por 2-0 que clasificó a España para la final.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha animado a la ciudadanía a "participar en esta convocatoria y compartir un momento que trasciende lo deportivo". "Mikel representa a la perfección los valores del esfuerzo, el compromiso y la humildad que tanto nos identifican como ciudad", ha señalado.

"Queremos que sienta el cariño de todo Eibar en una noche tan especial", ha incidido, para invitar, a continuación, a "todos los eibarreses y eibarresas a llenar Unzaga para vivir juntos la emoción de la final y demostrar que esta ciudad está con él".

La pantalla gigante permitirá seguir el encuentro en "un ambiente festivo y familiar, convirtiendo la plaza de Unzaga en el punto de reunión de la afición durante una jornada que puede pasar a la historia del fútbol español", ha subrayado el primer edil eibarrés.