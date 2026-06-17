Ferran Torres calzará las botas Shadow Elite 4 de Under Armour en el Mundial de fútbol de 2026. - UNDER ARMOUR

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional del FC Barcelona Ferran Torres calzará la nueva versión de las botas de fútbol Shadow Elite 4 de Under Armour, el modelo más avanzado de la marca, con la selección española durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Diseñadas para futbolistas capaces de cambiar el ritmo de un partido en una sola acción, las Shadow Elite 4 nacen bajo el mensaje 'Leave Them In Your Shadow'. La idea resume el objetivo del modelo: ofrecer la ventaja necesaria para dejar atrás a los rivales mediante velocidad, agilidad y respuesta inmediata.

En un torneo donde cada detalle cuenta y una jugada puede decidir un partido, el perfil de Ferran Torres encaja con la filosofía de la línea Shadow. Su capacidad para atacar espacios, acelerar en corto y desequilibrar en situaciones de alta presión convierte al delantero español en la imagen natural de unas botas creadas para generar separación y romper defensas.

Las Shadow Elite 4 incorporan una construcción ligera y adaptable que envuelve el pie para ofrecer un ajuste preciso, además de una configuración orientada a maximizar la aceleración y los cambios de dirección rápidos. El diseño busca responder a las exigencias del fútbol moderno: acciones explosivas, movimientos agresivos y control a máxima velocidad.

La nueva combinación de colores refuerza esa identidad competitiva. Con una estética audaz y contemporánea, el modelo está pensado para destacar en el momento en que el partido se acelera y el jugador necesita imponer su juego.