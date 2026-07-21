Gobierno Vasco no tiene previsto hacer recibimiento a los jugadores vascos que han ganado el Mundial

El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto de balance y proyección de futuro 'Ongizatean hazi, Herria hazi-Crecer como País, crecer en bienestar', en el Palacio de Ajuria Enea, a 23 de junio de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El acto e - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco no tiene previsto hacer un recibimiento oficial a los jugadores vascos que han ganado el Mundial de fútbol, según han confirmado a Europa Press fuentes del ejecutivo Pradales.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha contactado con los jugadores de los equipos vascos que han ganado el Mundial de fútbol para trasladarles su felicitación por "el logro tan importante que consiguieron el domingo".