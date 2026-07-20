Iberia regala a la selección una tarta con las dos estrellas en el avión tras ganar el Mundial

La tarta regalada por la tripulación de Iberia a la selección española masculina de fútbol - IBERIA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol regresa este lunes a Madrid tras conquistar el Mundial 2026 y lo hace con un detalle especial a bordo del avión de Iberia en el que viajan los jugadores, el cuerpo técnico y la Copa del Mundo.

La tripulación ha obsequiado a los jugadores con una tarta que han tomado durante el desayuno antes de aterrizar en la capital, según ha trasladado la aerolínea a Europa Press.

Con este gesto, Iberia mantiene la tradición de preparar una tarta para la selección cada vez que regresa a España tras conquistar un campeonato.

ASÍ ES LA TARTA DE IBERIA EN EL AVIÓN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

La tarta consiste en un bizcocho recubierto con un fondant rojo, decorado con el escudo de España y dos estrellas que simbolizan el segundo título mundial logrado por la selección.

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El detalle recuerda al que la compañía preparó en 2010, cuando España ganó su primer Mundial y la tripulación entregó a la selección una tarta decorada con la bandera y un mensaje de felicitación.

ASÍ ES EL AVIÓN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Este gesto de la tripulación se suma a la personalización del avión de Iberia que ha trasladado a la selección española durante el Mundial, otra de las iniciativas de la aerolínea para acompañar al equipo en el campeonato.

El avión en el que regresa la selección española a Madrid es un Airbus A350 de Iberia, uno de los modelos más avanzados y eficientes de la flota, según ha explicado la compañía en un comunicado.

La aeronave luce una librea especial con la imagen de varios jugadores abrazándose y un diseño que recuerda al Mundial conquistado en 2010, con una estrella simbólica. La decoración incluye también el lema: "Despega un equipo. Vuela un país".