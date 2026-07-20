Miles de personas desafían al calor para ver a los campeones del mundo en Cibeles

The Spanish stands follow the speaker's music during the parade celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 120.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han desafiado en la tarde de este lunes a las altas temperaturas para ver de cerca a los campeones del mundo en la Plaza de Cibeles con abanicos, banderas y al ritmo de canciones de artistas como Quevedo, Nino Bravo, Daddy Yankee o David Bisbal.

Desde las 16 horas, cientos de aficionados han comenzado a llenar la plaza con los paraguas abiertos, algunos teñidos de rojo y amarillo como guiño a los colores de España, para protegerse del calor que vuelve a azotar la capital y por el que la Comunidad de Madrid ha activado el nivel de "riesgo alto" hasta el miércoles.

Pero nada ha podido con la emoción de los seguidores, decididos a ver de cerca a los 26 futbolistas que han devuelto a España la ilusión después de aquella primera estrella en Sudáfrica en 2010. Varias banderas ondeaban al ritmo de los abanicos para sobrellevar una celebración que comenzó una hora más tarde de lo previsto.

Sobre las 18.45 horas, uno de los presentadores ha comenzado a animar a los asistentes en Cibeles, coreando cánticos como 'Yo soy español', 'España, España, España' o 'Campeones, campeones, oe, oe, oe'. Para hacer más llevadera la espera, el público también ha improvisado una ola y ha empezado a saltar y aplaudir. Además, los organizadores han puesto canciones de Quevedo, Nino Bravo, Daddy Yankee o David Bisbal.

Los actos de celebración por el título logrado por la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá han comenzado una hora más tarde debido al retraso del avión que llevaba a 'La Roja' de vuelta a casa. Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Arde Bogotá y Viva Suecia pondrán la banda sonora.

Tras la recepción en el Palacio de la Zarzuela y el paso por La Moncloa, la selección española masculina de fútbol ha realizado una rúa con la afición. El camino ha arrancado desde el Intercambiador de la Moncloa y continuará por la calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII hasta llegar a la calle Montalbán.

"SOIS UN CONJUNTO ESTELAR Y LEGENDARIO"

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han recibido este lunes a la selección española de fútbol en el Palacio de La Zarzuela de Madrid, después del triunfo de 'La Roja' este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se reunió con los internacionales en el Palacio de la Moncloa.

Encabezados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán y MVP del Mundial, Rodrigo Hernández, la expedición, integrada por dos autobuses, fue recibida por la Familia Real en el inicio de las visitas institucionales por la segunda estrella en el Mundial.

Posteriormente, la delegación española se trasladó en autobús hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí, la periodista María Relaño y el streamer Ibai Llanos dirigieron un acto en los jardines al que asistieron más de un centenar de aficionados, entre los que se encontraban trabajadores de La Moncloa y familiares.

El capitán, Rodri, también aseguró que "sin ninguna duda" esta copa era el título más especial que ha ganado hasta el momento. "Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial. Esta generación ha crecido viendo a los Casillas e Iniesta levantar la Copa y que hoy lo podamos hacer es lo más grande que puedes hacer en el fútbol", confesó.