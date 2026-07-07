Movistar lleva 'Con La Selección' a la pantalla de sus clientes para apoyar a la 'Roja' en el Mundial

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movistar lleva 'Con La Selección' a la pantalla de sus clientes con el objetivo de apoyar a la selección española masculina de fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de una iniciativa que pretende acercar ese respaldo a uno de los espacios más presentes en el día a día de millones de personas, como es la pantalla de su móvil.

A partir de este martes, los clientes móviles particulares y empresas comenzarán a ver 'Con La Selección' en la pantalla de su teléfono como nombre de su red. El despliegue se realizará de forma progresiva para llegar a millones de líneas antes del partido de cuartos de final y permanecerá activo mientras España siga avanzando en la competición.

Movistar es la red oficial de la selección y la compañía ha querido demostrarlo de la manera más literal posible: convirtiendo el nombre que aparece en la pantalla del móvil en un mensaje compartido de apoyo. La actualización es automática y no requiere ninguna acción por parte del cliente; no afecta a la cobertura, a la calidad del servicio, a las llamadas, a los datos móviles ni al funcionamiento de la línea.

En algunos dispositivos con tarjetas SIM menos actualizadas puede ser necesario reiniciar el teléfono para visualizar el nuevo nombre. Cuando finalice la participación de España en la competición, el nombre volverá automáticamente a mostrarse como Movistar.

El director de Publicidad y Marca de Telefónica Movistar España, Aitor Goyenechea, ha afirmado que mediante esta iniciativa, además de reforzar el compromiso social y cultural en España, han llevado su apoyo a un lugar que millones de personas miran varias veces al día, la pantalla de su móvil, como una forma sencilla, visible y literal de demostrar qué significa ser la red oficial de la 'Roja' en el Mundial.

"Contamos con la mejor red para acceder a la tecnología más innovadora y reafirmar el compromiso de Telefónica de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales", ha concluido Goyenechea en sus declaraciones oficiales.