La noche de la celebración del Mundial acaba con siete detenidos en Madrid

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la victoria de España en la final del Mundial se ha transcurrido con normalidad y sin incidentes graves ni alteraciones del orden público en la Comunidad de Madrid, más allá de la detención de siete personas por diferentes hechos, según ha detallado la Delegación del Gobierno.

El dispositivo de seguridad para el transcurso del partido y la celebración estaba integrado por unos 800 agentes de Policía y Guardia Civil, y ahora la Delegación del Gobierno se ha felicitado de que permitió a miles de personas "disfrutar de una jornada festiva y de celebración".

Sin embargo, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que ah sido "una noche complicada" con un total de 2.111 llamadas entre la medianoche y las 8 horas de este lunes, un 88% más que los datos del lunes de la semana pasada.

Han aumentado las incidencias en todas las tipologías, especialmente las agresiones e intoxicaciones etílicas, que se quintuplican; los incendios, que se multiplican por cuatro; y los accidentes de tráfico, que se triplican.

Para esta tarde está prevista la llegada de la Selección Española a la capital para, en primer lugar, acudir el Palacio de la Zarzuela y Moncloa en sendas visitas institucionales con el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A partir de las 19.30 horas está previsto el inicio de la celebración en autobús.

La rúa de los campeones partirá desde Moncloa y discurrirá durante casi dos horas hacia la plaza de Cibeles. Allí tendrá lugar el evento central de la celebración en el que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha adelantado que habrá "algunas sorpresas" cuyo anuncio ha dejado en manos de la Real Federación Española de Fútbol.

El dispositivo de seguridad para esta celebración estará integrado por unos 700 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, a los que se sumarán policías municipales de Madrid, agentes de movilidad y otros servidores. Está previsto que se pueda reunir hasta un millón de personas, según ha adelantado Martín en declaraciones a 'Cadena Ser'.