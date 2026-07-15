El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (1i); el alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco (2d) y el ministro principal de Gibraltar, Fabián - Rocío Ruz - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las gracias a la selección española de fútbol por generar la ilusión de volver a ser campeones del mundo tras el triunfo de este martes ante Francia en las semifinales.

"Gracias a nuestra selección por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer", ha señalado al final del acto de demolición de la Verja entre España y Gibraltar en La Línea de la Concepción (Cádiz).

"No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", ha apuntado, en referencia a la final de la Copa del Mundo que se celebra el 19 de julio en Nueva York, contra el ganador de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Sánchez ha destacado el entusiasmo que generó la selección española en todo el país al vencer a Francia, también en este lugar, donde las celebraciones por el triunfo de la selección se mezclaron en la noche del martes 14 de julio con la alegría por el fin de la frontera y el control de pasaportes. "La ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano", ha remarcado, dando la "enhorabuena" al equipo nacional.