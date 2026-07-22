La red de Telefónica registró un 152% más de llamadas en Cibeles en la celebración del Mundial

Los jugadores de la selección durante la celebración del Mundial en Cibeles, a 20 de julio de 2026, en Madrid - ÓSCAR ORTIZ / EUROPA PRESS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red de Telefónica registró un 152% más de llamadas en el entorno de la Plaza de Cibeles de Madrid este lunes, en la jornada de celebración de la victoria de España en el Mundial de Fútbol, en comparación con el lunes previo.

Según datos de la teleco española, su red documentó asimismo un incremento de tráfico de datos móviles 5G del 70% en comparación con una semana antes. Igualmente, el domingo 19, día en el que se disputaba la Final del Mundial, en esa misma zona de la Plaza de Cibeles, el alza de tráfico registrado por la red de Telefónica fue del 12%, mientras que el aumento de tráfico de llamadas de voz llegó al 73%.

Telefónica también ha señalado que registró un 30% más de tráfico 5G en modalidad 'download' durante el transcurso de la Final del Mundial en comparación con el tráfico registrado ese mismo domingo pero antes del inicio del partido.

Además, la empresa presidida por Marc Murtra ha indicado que el pico de tráfico en su red durante este pasado domingo en el que se disputó la Final que le dio la segunda copa del Mundo a España fue un 20% superior al pico máximo registrado hace justo una semana, día 12 de julio.