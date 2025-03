La Xunta de Galicia reitera que la RFEF debe "dar explicaciones" por las polémicas sedes del Mundial

Diego Calvo ya trasladó a miembros de la Federación gallega las demandas de Abel Caballero para que se las hiciesen llegar a la estatal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha insistido en que la Xunta de Galicia no ha tenido nada que ver con el proceso de elección de las sedes del Mundial de 2030 y que la que debe dar explicaciones sobre cualquier asunto vinculado es la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que dirige Rafael Louzán, el que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra bajo las filas del PP.

Además, ha dado a entender que, igual que se envió una carta al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, semanas atrás, cuando trascendió que Balaídos se quedaba fuera, la Xunta también dio pasos para intentar que las demandas del regidor llegasen a la Federación española, a la que ha apuntado, en todo momento, como responsable.

Aunque en su intervención dio a entender que se refería a otra carta, fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press han aclarado que lo que hizo Calvo fue aprovechar una reunión con miembros de la Real Federación Galega de Fútbol, en la que se trataron también otros asuntos, para "poner en conocimiento" las demandas del alcalde de Vigo a la que consideran su interlocutora directa, la entidad gallega.

El objetivo era, según las mismas fuentes, que esta se lo hiciese llegar a la entidad estatal. La conversación se produjo hace semanas, cuando trascendió que Vigo se quedaba fuera, mucho antes de la polémica información que adelantó 'El Mundo' este lunes sobre el cambio de las puntuaciones que habría dado pie a que entrase Anoeta y no Balaídos.

Calvo se ha pronunciado sobre este asunto en el marco de una comparecencia en el Parlamento de Galicia, donde precisamente en esta misma jornada ha convocado a los medios el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para pedir su dimisión por decir que Vigo no fue elegida como sede del Mundial de Fútbol 2030 por la "ausencia de influencia" del gobierno local.

Y con el trasfondo de la polémica por el cambio de puntuaciones de sedes, la diputada del PSdeG Paloma Castro también ha interpelado a Calvo sobre este asunto: "¿No va a decir usted nada del cambio criterio de la Federación de Fútbol, que salió en toda la prensa?"

"¿Entiende usted este cambio de criterio? Usted, que fue presidente de una diputación y tiene competencias de gestión, ¿entiende este cambio de puntuación?", ha preguntado Calvo, antes de aludir a la carta que la Xunta remitió al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, en la que vinculaba la exclusión de Balaídos con la "falta de influencia" del gobierno local.

"En esa carta, en lenguaje de la calle, venía a decir algo así como 'siento que ustedes en Vigo no tengan padrino para poder optar a que Balaídos sea sede del mundial 2030. ¿Van a defender a Vigo, una de las principales ciudades de Galicia? ¿Van a decir algo ante esta injusticia, ante este cambio injustificado?", ha preguntado la socialista.

Al comentario ha replicado la popular Paula Prado, en su turno: "Saben mucho de padrinos y de apadrinar personas, sobre todo mujeres, los ministros que tienen en el Gobierno de España".

"IGUAL NO HAN ENTENDIDO NADA"

Por su parte, Calvo ha replicado que "igual los socialistas no han entendido nada" y ha enfatizado que las candidaturas para las sedes del Mundial las presentaron los ayuntamientos. "A la Xunta se dirigieron en distintos momentos para saber si íbamos a colaborar y les dijimos que sí, con las dos, con A Coruña y Vigo", ha defendido.

Dicho esto, ha insistido en que los ayuntamientos eran "los responsables de presentar la candidatura y cubrir todos los formularios y proyectos cuando fue necesario" y que el Gobierno autonómico "no participó en nada de eso". "Ni de una manera, ni de otra", ha remarcado, y ha contrapuesto la actitud con la de Caballero, "que en muchas ocasiones dijo que se iba a encargar de conseguir muchas cosas".

"Luego la candidatura fue la del Ayuntamiento de A Coruña, pregúntele a la señora Inés Rey lo que hicieron ellos y no hicieron otros", ha instado Calvo, quien ha reiterado varias veces que la Xunta no solo apoyó las dos opciones por "igual" sino que no tuvieron acceso "a la totalidad del expediente que presentó cada una de las ciudades".

"Pero si el PSdeG quiere pedir una explicación, que se la pida a quien lo tiene que pedir. Nosotros cuando vimos la noticia del lunes claro que dijimos que la Federación tendrá que explicarlo, lo dijo Rueda. Igual que lo dijimos cuando nos reclamaba hace varias semanas explicaciones", ha afirmado, antes de reafirmarse en que la Xunta no es "responsable" en esta cuestión.