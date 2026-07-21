El futbolista Pedro Porro será declarado Hijo Pedrilecto de Don Benito

Pedro Porro gestures during celebration of Spain as Champions of the FIFA World Cup 2026 at Cibeles Palace on July 20, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

DON BENITO (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado el expediente para conceder al futbolista de la Selección Española Pedro Porro, natural de esta localidad pacense, el título de Hijo Predilecto, la mayor distinción de Don Benito.

La junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad este martes el inicio del expediente para conceder al futbolista Pedro Porro el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Don Benito.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha destacado que esta decisión "responde al sentir mayoritario de nuestros vecinos y al orgullo que toda la ciudad siente por un dombenitense que ha llevado el nombre de Don Benito a lo más alto del deporte mundial".

La propuesta reconoce la "extraordinaria trayectoria deportiva" del internacional español, construida, según ha señalado la alcaldesa, "sobre el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la humildad y la superación", unos valores que lo convierten en "un referente para las nuevas generaciones y representan lo mejor del deporte y la sociedad".

La reciente conquista del Campeonato del Mundo con la Selección Española, ha supuesto un "hito histórico" para la ciudad, al convertirse Pedro Porro en el primer dombenitense en lograr el título de Campeón del Mundo, según explica el Ayuntamiento de Don Benito en nota de prensa.

SEGUIMIENTO DE MILES DE VECINOS

Este éxito fue vivido con enorme emoción por miles de vecinos, que se reunieron para seguir la final y apoyar tanto a la Selección Española como a su paisano. No obstante, el Ayuntamiento de Don Benito subraya que este reconocimiento "va más allá del reciente éxito deportivo" del futbolista y es fruto de la trayectoria que la ciudad viene distinguiendo desde hace años.

Según recuerda, en 2021, Pedro Porro recibió el Escudo de Oro de la Ciudad y, recientemente el Pleno Municipal aprobó por unanimidad que la Ciudad Deportiva de Don Benito llevase su nombre.

Asimismo, el Ayuntamiento de Don Benito quiere reconocer el "permanente compromiso" del futbolista con su ciudad natal, a la que siempre ha representado "con orgullo, convirtiéndose en un magnífico embajador de Don Benito allá donde el fútbol le ha llevado".

Con la aprobación del inicio del expediente, se pone en marcha la tramitación prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Don Benito, que continuará con el procedimiento establecido hasta su resolución definitiva.

Cabe destacar además que desde este jueves, 23 de julio, y durante los siguientes 30 días hábiles, tanto vecinos como asociaciones, clubes, empresas o entidades pueden mostrar su adhesión y apoyo a esta propuesta.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Don Benito pretende agradecer la contribución de Pedro Porro al prestigio de la ciudad y reconocer a una persona que, "con su esfuerzo, su trabajo y su ejemplo, representa los valores de los que Don Benito se siente profundamente orgulloso".