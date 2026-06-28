Gakpo continuará con Países Bajos en el Mundial a pesar de perder el hijo que esperaba

20 June 2026, US, Houston: Netherlands' Cody Gakpo celebrates scoring his side's second goal during the 2026 FIFA World Cup Group F soccer match between Netherlands and Sweden at Houston Stadium. Photo: Trask Smith/CSM via ZUMA Press Wire/dpa - Trask Smith/CSM via ZUMA Press W / DPA

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero Cody Gakpo continuará con la selección de Países Bajos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a pesar de que su pareja, embarazada de cinco meses, ha perdido al hijo que esperaban, ha confirmado la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Según explica el organismo federativo, el extremo izquierdo del Liverpool ha decidido permanecer con el equipo de Ronald Koeman, que este lunes se enfrenta a Marruecos en dieciseisavos de final.

"Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios", señaló la KNVB.

Gakpo y su pareja, la modelo Noa van der Bij, que esperaban su segundo hijo para el mes de octubre, anunciaron lo sucedido el sábado. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", desveló Van der Bij en Instagram.

Posteriormente, Gakpo también confirmó a sus seguidores la triste noticia. "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", afirmó.