Gavi: "He pensado en marcar el gol de la final, de chilena y ante Argentina por Leo Messi"

Pablo Martin Gavi of Spain arrives at the stadium during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Pablo Páez, 'Gavi', dejó claro que está "por y para el equipo" y que "lo importante" es ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por encima de ser más o menos protagonista, aunque sí reconoció que ha pensado en marcar el gol en una hipotética final, "de chilena y ante Argentina por Leo Messi".

"Estoy por y para el equipo, la verdad. Yo aquí venía a ganar el Mundial, tenía las cosas claras, el míster me conoce más que nadie y sabe lo que puedo aportar al equipo dentro y fuera del campo. Obviamente, todos queremos jugar más, pero lo importante es ganar cada partido y llevarnos la Copa del Mundo a España", aseguró Gavi a los medios este jueves antes del entrenamiento.

El andaluz recordó que el campeonato "es muy largo". "Al final, cada uno tiene que aportar su 'granito' de arena cuando toque, que es lo importante y todos los jugadores lo tienen que tener claro. Si estamos todos juntos y con las cosas claras pues irá bien seguro", comentó.

El jugador del FC Barcelona no le dio importancia a que el debut ante Cabo Verde jugase en la banda izquierda que no se su posición más natural. "Quizá no esté tan acostumbrado a jugar ahí, pero puedo jugar ahí también perfectamente. Fue un partido difícil, ya se vio a Cabo Verde contra Argentina. Puedo jugar en muchas posiciones y es verdad que a lo mejor en doble pivote en el medio puedo jugar mejor, pero también puedo jugar ahí perfectamente y cuando me necesite el míster ahí estaré. Estoy para él y él lo sabe, eso es lo importante", remarcó.

"Al final, De la Fuente y los entrenadores siempre han confiado en mí, y yo creo que una de las razones es esa, que soy muy competitivo. Siempre intento pensar en el bien del equipo, juegue o no juegue, estoy muy feliz de estar aquí, de vivir el día a día con el míster y con los jugadores, con los compañeros, y espero y deseo que podamos llegar a esa final", sostuvo.

Con todo, confesó que ha pensado "en meter el gol de la final" si el equipo llega a ese partido. "Pero mientras vayamos ganando partido a partido es lo importante", puntualizó. "Siempre he soñado que lo metía de chilena, pero son sueños, ojalá se cumpla. El rival me gustaría que fuese Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final me da igual", apuntó con una sonrisa el blaugrana que "sí" piensa que puedan ganar el título. "Y lo deseo, pero hay que tener las cosas claras y mentalizadas e ir partido a partido", expresó.

Gavi sabe que si "pones malas caras" por no jugar eso "resta al equipo". "Lo importante es que cada uno aporte su 'granito' de arena y que estemos todos juntos", subrayó el centrocampista, que no esconde que es "muy intenso". "Todo el mundo lo sabe y quizás muchos jugadores se cansen rápido de mí porque soy muy pesado y les entiendo perfectamente", bromeó preguntado por su rol en la convivencia. "Lo que intento siempre es aportar ese 'granito' de arena a la selección. Todos los jugadores somos importantes, juguemos o no, y mientras vayamos pasando ronda a ronda estaremos todos felices", añadió.