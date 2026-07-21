Gavi no quiere sanción para Leandro Paredes: "Es esa parte del fútbol un poco más violenta"

Fabian Ruiz and Gavi pose for photo during the tribute in their town, Los Palacios, after winning the FIFA World Championship with Spain Team, on July 21, 2026 in Los Palacios, Sevilla, Spain. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Pablo Páez Gavira 'Gavi' se ha mostrado en contra de que jugadores como Nahuel Molina y Leandro Paredes, que iniciaron una tangana al concluir la final del Mundial entre España y Argentina, sean "suspendidos" por su comportamiento, ya que entra dentro de "esa parte del fútbol que es un poco más violenta", aunque reconoce que no ofrece "una buena imagen para los niños".

"Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarles en el partido y ya está, pero todo es fútbol y tiene que ser así siempre", señaló ante los medios de comunicación.

Gavi se vio envuelto en una tangana al término de la final en Nueva Jersey, donde España se impuso a Argentina en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres (1-0). Nahuel Molina dio un puñetazo a Rodri y Eric Garcia fue a recriminárselo. Leandro Paredes sujetó al barcelonista por el cuello antes de que Gavi saliese en su defensa, siendo derribado por el argentino. En la trifulca, el miembro del cuerpo técnico de la albiceleste Roberto Ayala también propinó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo.

El centrocampista del FC Barcelona y el futbolista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz recibieron este martes un homenaje en su ciudad, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por la consecución del título mundial, y recibieron su peso en tomates. "Me fui con 10 años a Barcelona y dejé muchas cosas aquí en mi pueblo", recordó Gavi.

"Me acuerdo de que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo. No sabía a dónde iba, pero mis padres sí y me llevaron a Barcelona. Por suerte, ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y hoy sigo así", finalizó.