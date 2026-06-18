Ghana - Panamá - Nathan Denette/Canadian Press vi / DPA

Ghana lo hace sobre la bocina a Panamá

El equipo africano se impuso con el 1-0 en el 95' para dar vida a sus opciones en el duro Grupo L del Mundial

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 dio a Ghana el triunfo (1-0) sobre Panamá este miércoles en el Estadio de Toronto (Canadá), debut para ambas selecciones en el Mundial 2026 y tres puntos que permiten a los africanos soñar con llegar a los cruces en un exigente Grupo L que comparten con Inglaterra y Croacia.

La fe de Yirenkyi, quien siguió la carrera por banda izquierda de Brandon Thomas-Asante en el descuento, supuso el tanto que pone a Ghana en el coliderato junto a los ingleses, que vencieron (4-2) a los croatas en el turno anterior. Al veterano Carlos Queiroz, en su quinto Mundial tras hacerse cargo de los 'Black Stars' africanos hace dos meses, le salió cara la incógnita de su debut.

Panamá fue de más a menos, dentro de un partido igualado en la poca producción ofensiva, y vio esfumarse el primer punto de su historia en la Copa del Mundo, de regreso al torneo ocho años después. El equipo americano empezó con la gran ocasión de Cecilio Waterman a los dos minutos, un remate complicado de primeras pero que con algo más de fuerza se hubiese colado por la escuadra.

La palomita del meta Ati Zigi no fue el único vuelo del meta africano, un equipo bajo la sombra de ese cambio de rumbo con Queiroz tras no estar en la Copa África. Ghana reaccionó y sacó a la 'Roja' de su campo, pero no encontró a su estrella Antoine Semenyo. El delantero del Manchester City pasó desapercibido y Panamá volvió a cargar el área, con centros que convirtió en un susto tras otro un Zigi que terminó lesionado de tanto despeje y golpe.

El equipo africano dio un paso al frente en el segundo tiempo y, al menos, dejó de conceder tanto dominio al rival. Queiroz dio galones al joven Yirenkyi, a pesar de tener amarilla desde el minuto 16, y dio relevo a las bandas. Tanto Abdul Fatawu como Thomas-Asante dieron profundidad a los suyos, obligada Panamá a defenderse al límite, como hizo Jiovany Ramos salvando el 1-0 en el 66'. También apareció más Semenyo, mientras Jerome Opoku reclamaba un penalti.

Conscientes de que en juego estaban los tres puntos más asequibles del Grupo L, que en este Mundial de 48 pueden ser billete a dieciseisavos como tercera, los de Thomas Christiansen dieron el resto, pero Ghana se lo llevó con Asante y la aparición en el segundo palo de Yirenkyi. Aunque lejos quedan los cuartos de final de Sudáfrica 2010, Ghana puede soñar desde ese minuto 95.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GHANA, 1 - PANAMÁ, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

GHANA: Ati Zigi (Asare, descanso); Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Nuamah (Fatawu, min.58), Yirenkyi, Owusu (Sibo, min.78), Sulemana (Thomas-Asante, min.58), Semenyo y Ayew (Adu, min.87).

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Blackman (Godoy, min.90), Ramos, Córdoba, Andrade; Harvey, Martínez (Londono, min.63); Bárcenas, Rodríguez (Díaz, min.74) y Waterman (Fajardo, min.63).

--GOL:

1 - 0, min.95, Yirenkyi.

--ÁRBITRO: Glen Nyberg (SUE). Amonestó a Yirenkyi (min.16) por parte de Ghana. Y a Blackman (min.73) y Harvey (min.99) en Panamá.

--ESTADIO: Estadio de Toronto.