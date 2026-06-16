Ghana sin Partey y Panamá miden su travesía hacia la sorpresa

02 June 2026, United Kingdom, Cardiff: Ghana head coach Carlos Queiroz pictured during the international friendly soccer match between Wales and Ghana at the Cardiff City Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Ghana se enfrenta, con la baja de Thomas Partey, a Panamá este miércoles (01:00 del jueves, horario peninsular español) en su debut en Boston en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, con el propósito de dar la sorpresa en un grupo L que comparten con las favoritas Croacia e Inglaterra.

Los 'Black Stars' africanos, entrenados por el extécnico del Real Madrid Carlos Queiroz, afrontan su quinta participación en la Copa del Mundo con la meta de superar la fase de grupos, en la que quedó eliminada en sus dos participaciones anteriores de Brasil 2014 y Qatar 2022. El 'techo' fueron los cuartos de final en Sudáfrica 2010.

Frente a Panamá, Ghana desnivelará el equilibrio en su estreno mundialista: en sus cuatro primeras participaciones se impuso dos veces y perdió otras dos. Para lograr la victoria no podrá contar con el jugador del Villarreal Thomas Partey, después de que Canadá denegara el visado al jugador, acusado de siete delitos de violación en Reino Unido.

Por su parte, el equipo 'canalero' cayó (3-0) ante Bélgica en su única participación en Rusia en 2018. A pesar de que han pasado ya ocho años desde ese debut siete jugadores permanecen en el equipo de Thomas Christiansen, y que tuvieron un importante rol en lograr el billete para el Mundial más global de la historia: Yoel Bárcenas, Éric Davis, Ismael Díaz, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, Amir Murillo y José Luis Rodríguez.

"Ya no son novatos, debutan mientras que otros tienen experiencia, pero juntos deben rendir al máximo nivel", subrayó Thomas Christiansen, que buscará el primer triunfo de Panamá en el torneo después de las tres derrotas encajadas en Rusia. El aval fue el liderato en su grupo en la fase de clasificación de la Concacaf que le convirtió en la mejor selección centroamericana.

FICHA TÉCNICA.

--ALINEACIONES POSIBLES.

GHANA: Asare; Seidu, Adjetey, Mumin, Mensah; Yirenkyi, Sibo; Fatawu, Owusu, Semenyo; y Ayew.

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar, Cordoba, Davis; Godoy, Martinez, Carrasquilla; Barcenas, Diaz y Fajardo.

--ÁRBITRO: Glen Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Estadio de Toronto.

--HORA: 01:00 (DAZN/Movistar).