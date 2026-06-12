Google se une a la selección española como patrocinador durante dos años

Google se une a la selección española de fútbol como patrocinador durante dos años. - GOOGLE ESPAÑA

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Google se ha convertido este viernes en patrocinador oficial de las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol, para un periodo de dos años bajo el propósito de "llevar la intersección entre deporte y tecnología al siguiente nivel ante los próximos grandes retos globales".

"A través de un nuevo acuerdo estratégico con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Google se convierte en patrocinador oficial de la Selección Española. Con esta alianza, España se suma al grupo de selecciones nacionales con las que colaboramos para llevar la intersección entre deporte y tecnología al siguiente nivel ante los próximos grandes retos globales", indicó el equipo de Google España.

"Durante los próximos dos años, acompañaremos a la selección masculina y femenina en su participación en partidos y campeonatos internacionales, integrando la innovación de Google en el núcleo de su preparación y su cultura deportiva. Además, esta unión busca redefinir la forma en que millones de aficionados viven su pasión por el fútbol, llevando la experiencia del seguidor mucho más allá de la pantalla para situarlo en el centro de la acción", subrayó la misma nota de prensa.

Según esa nota, "la inteligencia artificial será el eje central de esta colaboración". "Este hito marca el inicio de una nueva era donde la IA 'sale a la cancha' para potenciar la creatividad y la conexión entre nuestros jugadores, jugadoras y sus millones de seguidores", se añadió.

"A partir de ahora, la innovación acompañará cada momento de los torneos; la Búsqueda de Google se convierte en la compañía ideal para los fans, ofreciendo respuestas potenciadas por IA para seguir resultados en tiempo real, analizar jugadas o profundizar en estadísticas a través de consultas", recalcó el comunicado.

"Al mismo tiempo, Gemini actuará como el asistente personal indispensable, capaz de ayudar a planificar el encuentro perfecto para ver el partido y hasta transformar las ideas más creativas en imágenes únicas para compartir y celebrar su pasión por el equipo", señaló la nota.

"Al unir nuestra innovación tecnológica con la cultura del fútbol español, los hinchas podrán interactuar con el juego como nunca antes, para dejar de ser espectadores y empezar a jugar su propio partido", concluyó Google España en su texto de prensa.