Grimaldo: "Mi primer deseo era el Atlético, solo quería esa opción"

Alejandro Grimaldo attends during the Spain Team Media Day ahead the FIFA World Cup 2026 at Ciudad del Futbol on June 01, 2026 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Alejandro Grimaldo ha confesado que su "primer deseo" para regresar a España era el Atlético de Madrid y que solo barajó "esa opción", además de reconocer que está feliz con su fichaje por el equipo rojiblanco porque se está cumpliendo su "sueño".

"Mi objetivo era volver a España. Desde el principio de este mercado de verano, mi agente sabía a dónde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club y se ha dado. Estoy muy feliz de estar allí", señaló en rueda de prensa. "He estado muy feliz en Alemania. Doy las gracias al Bayer Leverkusen por todo lo que han hecho por mí, pero mi sueño era volver a España, mi sueño era jugar en LaLiga y hoy estoy consiguiendo ese sueño. Estoy muy feliz de estar en el Atlético de Madrid", añadió.

Además, afirmó que el cuadro colchonero es "uno de los grandes de España". "Estoy en el mejor momento de mi carrera para estar en un equipo de Champions que lucha por todo, ese es el objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y hoy lo he conseguido", dijo. "Mi objetivo este verano era muy claro, quería ir al Atlético de Madrid desde el primer día de mercado. Se lo dije a mi agente que solo quería esa opción, ha trabajado con esa desde el primer día. Yo he estado centrado en el Mundial, y cuando ha habido la posibilidad de ir allí, hemos oficializado y firmado todo. Hoy es un día muy feliz para mí y para toda mi familia", expresó.

Por otra parte, confirmó que ya ha podido charlar con Diego Pablo Simeone. "He podido hablar un poco con él, aunque no mucho. Me ha felicitado por unirme a la plantilla y me ha deseado suerte en este Mundial, porque ahora lo más importante es estar aquí centrados y ganar el próximo partido", subrayó.

Sin embargo, no quiso 'mojarse' sobre el tema de la posible marcha de Julián Álvarez. "No puedo hablar de él porque no lo conozco muy bien. No sé muy bien todo lo que está ocurriendo con él, solo lo que he escuchado en prensa. Es una decisión de suya y del club. No entro ahí", apuntó. "Julián es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros del mundo, todo el mundo lo sabe. No voy a entrar en ese debate porque no sé muy bien lo que está pasando con él y con el club. No voy a hablar de eso", manifestó.

También habló de su buena relación con Alex Baena y Marcos Llorente, con los que compartirá vestuario en el conjunto rojiblanco. "Mi relación con ellos ha sido muy buena desde hace muchísimo tiempo. Con Baena he tenido una relación muy cercana en los últimos años y se alegra mucho de mi llegada allí. Creo que además, que, con él pudiendo jugar en banda izquierda, podemos hacer una conexión muy buena este año en LaLiga. Él se alegra por eso", indicó.

Por último, Grimaldo también aseguró que no ha bromeado todavía con el madridista Marc Cucurella sobre su futura rivalidad. "Tenemos muy buena relación, pero no hemos tenido mucha comunicación con el tema de clubes. Él se va para el Real Madrid, yo me voy para el Atlético, vamos a ser rivales, pero eso no va a cambiar nuestra relación. Sabemos diferenciar lo que es la persona del jugador, y como persona yo lo quiero un montón, le tengo muchísimo respeto y para mí es un amigo. Alguna broma caerá más adelante, cuando nos enfrentemos, pero de momento no hemos hablado de eso", finalizó.