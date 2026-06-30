Grimaldo: "Puedo jugar de extremo y el míster lo sabe"

Alejandro Grimaldo attends during the Spain Team Media Day ahead the FIFA World Cup 2026 at Ciudad del Futbol on June 01, 2026 in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Alejandro Grimaldo ha asegurado que, ante los problemas de los extremos en la selección, puede jugar en esa posición en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial ante Austria y que "el míster lo sabe", además de confesar que "es complicado no tener minutos y no poder ayudar dentro del campo".

"Es una posición que conozco muy bien. Este año he marcado 14 goles, he dado 13 asistencias, sé lo que tengo que hacer en el campo contrario y puedo ayudar en esa posición. El míster lo sabe y si me necesita, podré ayudar al equipo en esa posición también", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que España cuenta con "muchos extremos de nivel altísimo". "No le falta nada, todos tienen un nivel altísimo. Claro que puedo jugar de extremo, quien me ha visto en toda mi carrera sabe que puedo jugar tanto de lateral como de extremo, que puedo ayudar en esas dos posiciones y que a nivel ofensivo he dado cifras. Sé lo que tengo que hacer en el último tercio del campo. Si la pregunta si puedo jugar de extremo, la respuesta es que sí. Creo que el míster lo sabe, que si en algún momento tiene que contar conmigo ahí, lo puede hacer", indicó.

Por otra parte, el nuevo jugador del Atlético de Madrid reconoció que es duro no haber jugado ni un solo minuto en este Mundial. "Se hace complicado. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble. Claro que me gustaría jugar, pero hay que respetar a los compañeros y al míster. Yo me levanto cada día, voy al gimnasio y entreno de la mejor forma para estar preparado para cuando llegue mi momento, pero no te voy a mentir que es complicado no tener minutos y no poder ayudar dentro del campo. Estoy intentando ayudar desde fuera del campo y preparándome para cuando llegue mi momento", señaló.

En otro orden de cosas, Grimaldo valoró las eliminaciones de Alemania y Países Bajos. "En un Mundial, cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros en el primer partido contra Cabo Verde. Cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Ayer Alemania y Holanda quedaron eliminadas, nos pone en alerta a todos. Ya sabíamos que esto es un Mundial y que cada partido es muy complicado", advirtió.

Por último, desveló que la selección ha ensayado la tanda de penaltis por si es necesaria en el partido de dieciseisavos de final ante Austria. "Sí, la hemos preparado hoy, la prepararemos mañana, es lo normal. Todo el mundo tiene que estar preparado para todo", concluyó.