Grupo I: La Francia de Mbappé y Dembélé examina favoritismo en el último servicio de Deschamps

Archivo - 25 June 2024, North Rhine-Westphalia, Dortmund: France's Kylian Mbappe (R) celebrates with teammate Ousmane Dembele after scoring their side's first goal during the UEFA Euro 2024 Group D soccer match between France and Poland at Dortmund stadiu - Friso Gentsch/dpa - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia es la favorita a dominar el Grupo I del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, con un enorme poderío ofensivo y una plantilla con muchas variantes, liderada por nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise, en busca de su tercera estrella después de las logradas en Francia 1998 y Rusia 2018.

Como en las últimas ediciones, la selección francesa está en la lista de principales favoritas para levantar la Copa del Mundo. Y lo está por una plantilla completa, que mezcla experiencia y juventud, con una delantera envidiable en la que solo tres pueden jugar, con nombres como Mbappé, Olise, el Balón de Oro Dembélé, Ryan Cherki o Désiré Doué.

Aunque el cierto equilibrio en todas sus líneas es el gran motivo de sus opciones, pese a que en toda la época de Didier Deschamps se le ha criticado a la selección gala que tiene poco fútbol, sin un mediocentro con la capacidad de marcar el ritmo de un equipo que suele ir por arreones, sin la habilidad de ser constantemente amenazante para el conjunto rival.

De hecho, es una selección a la que no le importa tener muy poca posesión (68 por ciento de media en la clasificación al Mundial) y está más cómoda transitando rápido ante rivales desordenados. Para Deschamps, que acumula casi 14 años en el cargo y será su último servicio, el 4-2-3-1 es innegociable, con la fantasía de Olise, Dembélé, Doué y Mbappé en ataque.

Con demarcaciones prácticamente dobladas con jugadores titulares en equipos de primer nivel, la actual subcampeona del mundo ha realizado una fase de clasificación casi perfecta, con cinco victorias y un empate -ante Islandia (2-2)-, 16 goles a favor y solo 4 en contra. Fiabilidad en un grupo muy asequible en el que se midió también a Azerbaiyán y Ucrania.

Aunque los exámenes de nivel más recientes no han sido demasiado positivas. En la Liga de Naciones, avanzó en penaltis ante Croacia en cuartos de final y se tuvo que conformar con el tercer puesto después de caer frente a España en semifinales por 5-4. En la misma ronda en la que, también 'La Roja' les apeó de la Eurocopa de 2024.

Sin olvidar la última experiencia mundialista de 'Les Bleus', en la que no pudieron revalidar el título conquistado en 2018, porque se cruzó en el camino de la Argentina de Leo Messi, que venció en la final en Catar en una tanda de penaltis en la que erraron Kingsley Coman y Tchouaméni, para que el '10' levantara la Copa del Mundo con la Albiceleste.

Por esto, en Francia hay ganas de revancha y quitarse la espinita de Catar, con una plantilla repleta de variantes y opciones para un Deschamps que también quiere despedirse de la selección por todo lo alto y repitiendo la gesta de 2018. Para lograrlo, el primer obstáculo será el Grupo I integrado por la Noruega de Erling Haaland; Senegal, subcampeona de África; y la 'cenicienta' Irak.

MBAPPÉ QUIERE UNA ALEGRÍA Y SUPERAR A KLOSE

Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, recibe la atención de la mayoría de focos que apuntan a 'Les Bleus'. El delantero llega a la gran cita mundialista tras una temporada con muchos altibajos, pese a sus 42 goles, pero las lesiones han privado al atacante de una campaña regular en lo que a rendimiento se refiere.

Un problema en la rodilla y otro muscular le permitió solo disputar completos dos de los últimos seis partidos con el equipo merengue, aunque parece estar al 100% para el Mundial. Un torneo que al parisino se le ha dado notablemente bien, ya que suma un total de 12 goles con solo dos participaciones.

Mbappé irrumpió en los Mundiales con fuerza y solo 19 años en 2018, compartiendo ataque en Francia con Antoine Griezmann y Oliver Giroud y convirtiendo 4 goles en 7 partidos para que su selección se proclamara campeona del mundo. Aunque explotó a nivel personal hace cuatro años en Catar, como 'pichichi' del torneo con 8 dianas, incluido un triplete en la final ante Argentina que no permitió a su equipo levantar el trofeo.

12 goles en total. Los mismos que el brasileño Pelé y uno menos que Messi, el único todavía en activo en una lista de máximos goleadores mundialistas que lidera el alemán Miroslav Klose con 16. Ahora, este Mundial es otro examen para un jugador que sigue sin conquistar la Champions y ve como otros ganan el Balón de Oro.

ÚLTIMO SERVICIO DEL 'PELOTARI' DESCHAMPS

La Francia campeona del mundo lo ha sido con Didier Deschamps, una de las tres únicas personas que han ganado el Mundial como jugador y como seleccionador, junto al brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer-. Con él, el combinado galo ha jugado cuatro finales en tres Mundiales, tres Eurocopas y cuatro Ligas de Naciones. Y es que ha llegado hasta el partido por el título en las últimas dos ediciones del torneo mundialista.

Deschamps nació en Bayona y se crió en Anglet, y su 'primer amor' fue el rugby, muy arraigado en la zona. También creció entre frontones de pelota, antes de que con 11 años se decantara totalmente por el fútbol. En su etapa de jugador, fue campeón de Europa con el Olympique de Marsella (1993) y la Juventus (1996) y, con 103 internacionalidades, capitaneó a la Francia que se proclamó campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000.

Como entrenador, llevó contra pronóstico al AS Monaco a la final de la Champions en 2004 y fue campeón de Liga con el Marsella. Después, entre críticas por ser demasiado conservador y no explotar todo el potencial galo, lideró a 'Les Bleus' hasta conquistar el Mundial de 2018 y ahora busca ganar dos Mundiales como técnico, algo que solo ha logrado el italiano Vittorio Pozzo, de manera consecutiva con Italia en 1934 y 1938. Además, está a tres triunfos de superar al alemán Helmut Schön (16) como el seleccionador con más victorias en Mundiales. A falta de oficialidad, Zinédine Zidane se perfila su relevo.