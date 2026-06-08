Grupo L: Ghana aspira a volver a ser el 'orgullo de África'

Archivo - Antoine Semenyo (25) of Ghana during the FIFA World Cup 2022, Group H football match between Ghana and Uruguay on December 2, 2022 at Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah, Qatar - Photo Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI - Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Ghana afronta el Mundial 2026 con el objetivo de hacerse un hueco en las eliminatorias en un competitivo Grupo L que comparte con Inglaterra, Croacia y Panamá, lejos de su mejor nivel pero con estrellas de la talla de Antoine Semenyo, Iñaki Williams o Thomas Partey.

El país africano, cuatro veces campeón continental (1963, 1965, 1978 y 1982), vivirá en Estados Unidos Canadá y México su quinta aventura mundialista desde su estreno en 2006 en el mayor escaparate del mundo del fútbol. En Alemania, sorprendieron al alcanzar los octavos, con Brasil poniendo fin a su sueño, y en Sudáfrica 2010 dio un paso más llegando hasta cuartos de final, donde una mano de Luis Suárez evitó que pasasen seguramente a semifinales. El delantero evitó el gol cantado, fue expulsado, pero Asamoah Gyan falló la pena máxima con el tiempo cumplido en la prórroga y posteriormente los penaltis le dejaron fuera ante Uruguay.

La fase de grupos fue el techo de las 'Estrellas Negras' en Brasil 2014, igual que en Catar 2022, después de perderse la cita de Rusia 2018. Ahora, acuden a la cita americana dispuestas a hacer olvidar su ausencia de la pasada Copa África -al no conseguir clasificarse- y a recuperar su prestigio tras sellar el billete de manera directa al terminar primeras del Grupo I de la segunda ronda de la clasificación africana con ocho victorias, un empate y una derrota, además de 23 goles a favor y seis en contra.

Nuevamente, las figuras 'europeas' son el eje sobre el que gira el grupo que Carlos Queiroz, nombrado seleccionador a dos meses de empezar la Copa del Mundo, ha elegido para el torneo. La mayoría de los futbolistas convocados militan en el Viejo Continente, lo que ofrece al combinado la experiencia internacional competitiva necesaria para aspirar a más.

Con marcado carácter ofensivo, la lista elaborada por el técnico portugués está encabezada por el extremo derecho Antoine Semenyo, una de las grandes sensaciones de la temporada en la Premier League, donde anotó 17 dianas, diez con el Bournemouth antes de fichar en enero por el Manchester City (7). El incombustible Jordan Ayew (Leicester City), capitán y que con un partido más igualaría a su hermano André (120) -ambos hijos del mítico Abédi Pelé- como el futbolista con más internacionalidades con Ghana, y el delantero del Athletic Club Iñaki Williams añaden pólvora a las 'Estrellas Negras', sin el lesionado Mohamed Kudus (Tottenham Hotspur).

Además, también estarán como representantes de LaLiga los centrocampistas del Villarreal Thomas Partey y del Real Oviedo Kwasi Sibo, llamados a organizar el juego de los africanos, y el central del Rayo Vallecano Abdul Mumin. Entre las novedades, se encuentran el defensa del PAOK de Salónica Baba Abdul Rahman, ausente desde 2023, o el extremo del Olympique de Lyon Ernest Nuamah, recuperado de una grave lesión del ligamento cruzado anterior.

Con estos mimbres, Ghana, reconocida como el 'Orgullo de África' al convertirse en 1957 en el primer país subsahariano en lograr la independencia del imperio británico, busca aspira a volver a convertirse en referencia continental, algo que se ganó a pulso cuando en 2010 estuvo a punto de convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial. Abrió el camino que finalmente pisó Marruecos, que lo logró en 2022.

ANTOINE SEMENYO, VERSATILIDAD AL SERVICIO DEL GOL

Polivalente extremo, Antoine Semenyo se ha ganado a pulso convertirse en uno de los hombres de moda en la Premier League y del fútbol internacional. Sus actuaciones con el Bournemouth de Andoni Iraola, donde anotó diez goles en el primer tramo del curso, hicieron que Pep Guardiola pusiese sus ojos en él.

Respondió a la apuesta 'citizen' con siete tantos desde su llegada en el mes de enero. Prácticamente ambidiestro, su gran zancada, su aceleración y su potencia en el disparo le hacen un rival temible, y en la cita mundialista, la segunda de su carrera tras debutar en Catar, espera poner toda la carne en el asador.

CARLOS QUEIROZ, UN 'TROTAMUNDOS' ANTE SU QUINTO MUNDIAL

El portugués, de 73 años, es ya un clásico de los Mundiales. En su dilatada carrera de selecciones, en la que ha dirigido a nueve combinados nacionales, hará historia en Estados Unidos, Canadá y México al igualar la gesta de Bora Milutinovic, hasta el momento el único seleccionador en estar presente en cinco Copas del Mundo consecutivas.

El extrenador del Real Madrid dirigió a Portugal en Sudáfrica 2010 e hizo lo propio con Irán en las citas de 2014, 2018 y 2022. Además, antes y después de eso, fue el responsable de las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Catar y Omán.

Asumió el banquillo ghanés en abril de este mismo año, justo un mes después de abandonar la selección de Omán al no conseguir el objetivo de clasificarla para el Mundial, tras la destitución de Otto Addo, que cerraba su segunda etapa al frente de las 'Estrellas Negras'.