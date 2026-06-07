Grupo H: La histórica Uruguay busca protagonismo en la despedida de Bielsa

Archivo - Federico Valverde of Uruguay during the FIFA World Cup 2022, Group H football match between Uruguay and Korea Republic on November 24, 2022 at Education City Stadium in Doha, Qatar - Photo Jean Catuffe / DPPI - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Uruguay, bicampeona del mundo, viaja al Mundial 2026 tras la extinción de su generación dorada y dispuesta a olvidar, de la mano de Fede Valverde, Ronald Araujo o José María Giménez y bajo la batuta de Marcelo Bielsa, su decepcionante actuación de 2022 en un Grupo H que comparte con España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

Casi un siglo ha pasado desde que la 'celeste' inaugurase el palmarés de la Copa del Mundo al vencer a Argentina en aquella primera final de 1930. Dos décadas después, en 1950, el combinado sudamericano subió la apuesta derrotando a Brasil en el legendario 'Maracanazo' para coserse su segunda estrella en la camiseta.

En las doce ediciones posteriores, las semifinales se convirtieron en su techo, con tres cuartos puestos en 1954, 1970 y 2010. Desde Sudáfrica, topó en octavos en Brasil 2014 y en cuartos en Rusia 2018, mientras que en Catar no pasó a las eliminatorias en un grupo en el que se clasificaron Portugal y Corea del Sur y en el que solo fue capaz de ganar en la última jornada a Ghana.

Ahora, regresa a Estados Unidos, donde hace apenas dos años volvió a rozar la gloria en la Copa América 2024, un torneo en el que dio la sorpresa al eliminar a Brasil en cuartos y en el que se despidió en semifinales ante Colombia, todo de la mano de Marcelo Bielsa, que ya ha anunciado que se despedirá de la selección tras el Mundial.

El argentino asumió el mando del combinado 'charrúa' en mayo de 2023, y bajo su mando el equipo selló su billete para la cita mundialista al quedar cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde fueron capaces de ganar a Argentina en Buenos Aires y a Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo.

Ya extinta la vieja guardia conformada por futbolistas como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín o Martín Cáceres, de la que aún resisten el portero de Estudiantes de la Plata Fernando Muslera o el mediocentro del Flamengo Giorgian de Arrascaeta, el 'Loco' ha entregado galones a jugadores como el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde o el pivote del Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur, con Darwin Núñez, ahora en las filas del Al-Hilal saudí, como referencia arriba.

El barcelonista Ronald Araujo y el atlético José María Giménez serán fijos en el centro de la zaga, con Guillermo Varela (Flamengo) y Mathías Olivera (Nápoles) en los laterales. El centrocampista del Manchester United Manuel Ugarde ejercerá como nexo entre la defensa y el centro del campo, mientras que Maximiliano Araujo (Sporting de Portugal) y Agustín Canobbio (Fluminense) llevarán el peligro por las bandas.

FEDE VALVERDE, DE PROFESIÓN 'TODOCAMPISTA'

Su polivalencia, su potente disparo desde media distancia y su zancada han convertido a Fede Valverde en uno de los jugadores de referencia del fútbol mundial en una temporada en la que ha vuelto a brillar con el Real Madrid.

Su 'hat-trick' en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City no hizo más que confirmar su excelente momento de forma, que pasó a un segundo plano después de que trascendiera una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni tras un entrenamiento del conjunto blanco.

En Norteamérica, en su segunda Copa del Mundo, el de Montevideo tratará de volver a poner su sacrificio, su visión de juego y su liderazgo al servicio del equipo. Y es que el 'Pajarito' ya vuela como 'Halcón'.

MARCELO BIELSA BUSCA UNA DESPEDIDA A LA ALTURA

La vocación ofensiva de sus equipos es innegociable, y Marcelo Bielsa quiere volver a mostrarlo en esta edición del Mundial, que será el tercero de su carrera después de dirigir a Argentina en Corea y Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010.

Será, además, su 'último baile' con la 'celeste', de la que se despedirá tras su último partido en Norteamérica. Con 70 años, el 'Loco' conserva su energía intacta y llega a la cita dispuesto a reverdecer viejos laureles para los charrúas.

Meticuloso en la táctica y férreo en la defensa en sus convicciones, Bielsa, excéntrico en ocasiones y maestro y sencillo en lo futbolístico, espera sacar todo el potencial de un grupo dotado de talento, físico y carácter.