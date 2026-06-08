Grupo L: Inglaterra, la eterna candidata pugna por su segunda estrella

Archivo - 16 November 2025, Albania, Tiranë: England's Harry Kane (L) celebrates scoring their side's second goal of the game with team-mate Jude Bellingham during the FIFA World Cup European Qualifying soccer match between Albania and England at the Air - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra ansía en el Mundial 2026, 60 años después de su única conquista, dejar de ser la eterna aspirante y postularse como candidata real al título, liderada por Harry Kane y con figuras de la talla de Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka, todos bajo la batuta de Thomas Tuchel.

El próximo 30 de julio se cumplirán exactamente seis décadas desde que Bobby Moore levantara al cielo de Londres el único trofeo que hasta ahora atesoran los inventores del fútbol. Desde entonces, las semifinales se han convertido en el techo de los 'Three Lions' en el torneo mundialista.

Precisamente en esa ronda, Croacia les privó de la gloria en Rusia 2018, mientras que en la última cita, Catar 2022, quedaron apeados en cuartos de final ante Francia después de haber superado a Senegal en octavos de final. Mucho más cruel fue el destino en las dos últimas ediciones de la Eurocopa. Italia y los penaltis les dejaron sin título en Wembley en la edición de la pandemia, en 2021, y en 2024, en el Estadio Olímpico de Berlín, España y un gol de Mikel Oyarzabal acabaron con los sueños ingleses.

Aquel duelo frente a los de Luis de la Fuente supuso el final de la era de Gareth Southgate, que cerró una ilusionante etapa en la que el equipo sedujo pero no acabó de concretarlo con títulos. El elegido para sustituirle fue Thomas Tuchel, un hombre que tratará de darle estabilidad y que espera aprovechar, al fin, el talento de esta generación de futbolistas.

Bajo el mando del técnico alemán, el combinado inglés completó una fase de clasificación mundialista inmaculada, contando todos sus encuentros por victorias (8), con 22 goles a favor y ninguno en contra, para liderar el Grupo K por delante de Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Aunque las buenas sensaciones de la fase quedaron difuminadas en marzo por el empate ante Uruguay (1-1) y la derrota frente a Japón (0-1).

Sin embargo, Inglaterra posee razones de sobra para ilusionar en Norteamérica, en un Grupo L que compartirá con Croacia, Ghana y Panamá, todo a pesar de que Tuchel ha dejado fuera de la convocatoria de manera sorprendente nombres como los de Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer o Harry Maguire. La calidad del grupo, con estrellas fulgurantes y con una 'clase media' curtida en la exigente Premier, harán que no se resientan de estas ausencis.

Quizás entre todos, el delantero Harry Kane, clarísimo candidato al Balón de Oro gracias a su memorable temporada con el Bayern de Múnich, sea la referencia de los 'Pross'. El mediocentro Declan Rice y el extremo derecho Bukayo Saka, ambos campeones de la Premier League y finalistas de la Champions con el Arsenal, también tendrán su sitio en el once.

Una alineación titular en la que estarán además el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, a pesar de su irregular temporada con el conjunto blanco; el guardameta del Everton Jordan Pickford; los laterales Reece James (Chelsea) y Nico O'Reilly (Manchester City); los centrales Marc Guéhi (Manchester City) y Ezri Konsa (Aston Villa); el mediocentro Elliot Anderson (Nottingha, Forest); y el extremo izquierdo del Barça Marcus Rashford.

HARRY KANE, EL DELANTERO TOTAL

El delantero londinense, que fuera buque insignia del Tottenham durante 14 temporadas, atraviesa una nueva juventud en las filas del Bayern de Múnich. Desde su llegada a la capital bávara, ha levantado dos Bundesligas, una Copa y una Supercopa alemanas para convertirse en uno de los '9' del momento.

A sus 32 años, es ya el delantero total, mucho más que un finalizador, capaz de dominar el juego ofensivo pero también de crear. Arrastra marcas, genera espacios y,sobre todo, es letal frente a los tres palos. Sus números, con 36 goles esta temporada, le hicieron ganar la Bota de Oro y le permiten soñar con el Balón de Oro.

En su tercer Mundial, Kane tratará también de cerrar la herida abierta por el penalti fallado en los cuartos de final de la última edición celebrada en Catar ante Francia y guiar a los suyos hacia la segunda estrella.

THOMAS TUCHEL, UN GANADOR DOGMÁTICO

Thomas Tuchel tiene la misión de dejar huella en una selección de nivle como la inglesa después de dejarla en equipos como Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich e hizo historia al conquistar la Champions con el Chelsea en 2021.

Al alemán le llegó su oportunidad como seleccionador en 2024 tras la marcha de Gareth Southgate cuando Inglaterra confió su futuro a un técnico con carácter, meticuloso, obsesionado con la presión alta y muy versátil tácticamente, y buen conocedor del fútbol del país.

Tuchel, de 52 años, se presenta ante el mayor escaparate del fútbol mundial con un equipo en su momento justo de maduración, dispuesto a aprovechar sus virtudes y su orden defensivo, que les llevó a completar una increíble fase de clasificación en la que no encajaron ni un solo tanto.