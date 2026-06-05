Grupo C: Marruecos desafía su alto listón en el Mundial

Archivo - Brahim Díaz - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pujante selección de Marruecos tiene el reto de confirmarse entre las mejores en la Copa del Mundo 2026 que acogen Estados Unidos, México y Canadá, después del histórico cuarto puesto hace cuatro años en Catar y con el éxito, polémico, todavía provisional y pendiente de los tribunales, también en la última Copa África.

Los 'Leones del Atlas' se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales del Mundial en la pasada edición, tras vencer a Bélgica, España y Portugal en una trayectoria inolvidable. A las puertas de la final, los de Walid Regragui perdieron con Francia y después con Croacia por el podio, pero eso no empañó un torneo muy meritorio y que sirvió de impulso.

Con nueve jugadores de aquellos que hicieron historia, Marruecos se presenta en un torneo que compartirá de inicio con Brasil, Escocia y Haití dentro del Grupo C, los tres partidos en Estados Unidos. Los africanos parten como favoritos a pasar a los cruces junto con la pentacampeona del mundo, gracias a una plantilla que mantiene mucha calidad y que lleva tiempo compartiendo éxitos.

Sin embargo, los últimos meses han sido movidos en el seno de la selección marroquí, con la renuncia del artífice desde el banquillo Walid Regragui y el nombramiento de Mohamed Ouahbi. La extraña derrota en la final de la Copa África contra Senegal precipitó la decisión, aunque después, la polémica protesta y retirada del campo de 'Los Leones de la Teranga' dio el título a Marruecos en los despachos, a no ser que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La decisión de Regragui estaba tomada y Ouahbi será quien dirija a los Brahim Díaz, Achraf Hakimi y compañía. Una selección capaz de atraer talentos, como el jugador del Real Madrid hace dos años, y de reclutar por toda Europa hasta hacerse realmente fuerte pese a no contar con el delantero del Rayo Vallecano Ilias Akhomach, el atacante Youssef En-Nesyri o el joven Eliesse Ben Seghir.

Marruecos tiene ahora experiencia, físico mentalidad ganadora, calidad y el hambre de jóvenes jugadores al alza para cumplir con esas expectativas, un nuevo plus para la celebración en 2030 del Mundial junto a España y Portugal. En su lista de convocados figuran también otros jugadores de la Liga española como los béticos Ez Abde y Sofyan Amrabat y el centrocampista del Girona FC Azzedine Ounahi, mientras que la principal novedad es el centrocampista de 18 años Ayyoub Bouaddi, jugador del Lille OSC, sin haber debutado con la absoluta.

BRAHIM DÍAZ, CON LA PANENKA EN LA RETINA

Un 'León' tratará de rugir por encima del resto. Como hizo en la reciente Copa África, Brahim Díaz quiere liderar a Marruecos, nacionalizado desde hace dos años después de esperar la llamada de España que no llegó. Tras jugar en las categorías inferiores de la selección española, el delantero de 26 años nacido en Málaga se decantó por el país africano y despuntó desde el primer día.

El eléctrico jugador del Real Madrid, repescado tras su buen rendimiento en el AC Milán, mostró su mejor versión con Carlo Ancelotti pero no llamó la atención de Luis de la Fuente, seguramente con mucha competencia también en donde más podía brillar. Su regreso al club blanco fue de más a menos, para volver a repuntar desde el torneo continental y con las lesiones en su equipo.

En la Copa África fue el artífice del camino hasta la final, pero un penalti a lo Panenka, con el partido casi agotado y tras toda la tensión sucedida, le perseguirá para siempre, o hasta un desquite mayor. Tres meses después de perder contra Senegal, la reclamación por el abandono de su rival terminó dando a Marruecos el título, pero para Brahim aquel mal trago solo se pasa liderando de nuevo a los suyos en el mejor escenario posible, su primer Mundial.

MOHAMED OUAHBI Y UN RETO MAYÚSCULO

Ese torneo continental de hace seis meses, donde además fueron anfitriones, deparó también la renuncia de Regragui, quien quizá se lo hubiese pensado de saber de la decisión de despojar del título a Senegal. El técnico que llevó más lejos que nunca a una selección del continente negro hace cuatro años en Catar y que dio la Copa africana a su país medio siglo después se fue a principios de marzo.

Le relevó Ouahbi, nacido en Bélgica hace 49 años pero nacionalizado, quien entrenó en el prestigioso centro de formación del RSC Anderlecht, donde ganó el Campeonato Belga Sub-17 en 2018 y se dio a conocer ganando el Mundial 2025 Sub-20 con Marruecos. Apuesta continuista de la Federación, aunque de manera obligada y a poco tiempo de la cita en Norteamerica, donde los 'Leones del Atlas' tienen el reto de superar el alto listón de Catar.