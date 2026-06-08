Grupo L: Panamá no quiere ser el convidado de piedra en su segunda aventura mundialista

Archivo - 16 June 2025, US, Carson: Panama's Ismael Diaz celebrates scoring his side's third goal with his teammates during the 2025 CONCACAF Gold Cup soccer match between Panama and Guadaloupe at the Dignity Health Sports Park. Photo: Ariana Ruiz/PI via - Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Panamá regresa a un Mundial ocho años después como, a priori, la 'presa fácil' del Grupo L, que comparte con las competitivas Inglaterra, Croacia y Ghana, aunque dispuesta a aprovechar su segunda aventura mundialista para conseguir su primera victoria en una fase final de la Copa del Mundo.

Los 'Canaleros', tres veces subcampeones de la Copa Oro de la CONCACAF y cuartofinalistas de la última Copa América, ejercerán como único representante centroamericano en la cita de Estados Unidos, Canadá y México, en su vuelta a un torneo de esta categoría desde 2018.

En Rusia, en su primera y hasta ahora única participación, perdieron por goleada ante Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1), con la que volverán a cruzarse en Nueva Jersey, y se despidieron definitivamente con otra derrota ante Túnez (2-1), un partido en el que habían conseguido adelantarse.

Ahora, los hombres dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen, exjugador del FC Barcelona de Johan Cruyff e internacional por España en dos ocasiones, llegan a la cita con esperanzas de poder alcanzar por primera vez unas eliminatorias, una empresa quizás más asequible que en otras ediciones al meterse también los mejores terceros.

Antes de llegar a Toronto, donde debutarán el 17 de junio frente a Ghana, los panameños encarrilaron su billete al liderar el Grupo D de la clasificación de la CONCACAF con pleno de victorias por delante de Nicaragua. Ya en la tercera ronda, confirmaron su presencia en el Mundial después de terminar líderes de grupo con 12 puntos, por delante de Surinam (9).

En Norteamérica, Panamá mantendrá un bloque reconocible, liderado por el capitán Aníbal Godoy, centrocampista del San Diego FC de la MLS y el hombre con más internacionalidades de su selección, y por el veterano extremo del Plaza Amador panameño Alberto Quintero, que también supera el centenar de partidos con los 'Canaleros'.

Hombres como los defensas Amir Murillo (Besiktas), Eric Davis (Kosice) y Fidel Escobar (Saprissa), los centrocampistas Édgar Bárcenas (Mazatlán FC) y José Luis Rodríguez (FC Juárez) y el delantero Ismael Díaz (León) repetirán en una Copa del Mundo después de estrenarse en Rusia. Una veteranía que Christiansen combinará con la ilusión de jóvenes como el mediocentro Adalberto 'Coco' Carrasquilla (Pumas) y el '9' Azarias Londoño (Universidad Católica de Ecuador).

AMIR MURILLO, PUNTAL EN LA DEFENSA

Tras formarse en el San Francisco de su país y forjarse en el New York Red Bulls, el lateral derecho emprendió su viaje a Europa para enrolarse en el Anderlecht belga. Allí, Murillo llamó la atención del Olympique de Marsella, donde se ganó un hueco en el once que le asentó también como titular en el combinado nacional.

Sin embargo, la falta de protagonismo en los últimos tiempos le hizo abandonar el conjunto francés en el mes de febrero para fichar por el Besiktas turco. Con 30 años, vivirá su segunda participación mundialista dispuesto a hacer gala de su despliegue ofensivo y sobre todo, de su potencia física, que le hacen ganar la mayoría de los duelos.

THOMAS CHRISTIANSEN, ACENTO ESPAÑOL PARA LOS 'CANALEROS'

Thomas Christiansen, nacido en Dinamarca y de madre española, fue uno de aquellos jugadores reclutados por Johan Cruyff para La Masia, y, a pesar de debutar con el primer equipo, pasó más tiempo cedido que en Can Barça. Vistió los colores de Real Sporting, Osasuna, Racing de Santander, Villarreal o Real Oviedo y llegó incluso a debutar, todavía como jugador del Barça B, con la selección española absoluta, algo inédito; Javier Clemente le reclamó para un par de partidos, en los que anotó un gol.

Hace algo más de una década, inició su trayectoria en los banquillos. Dirigió al AEK Larnaca y al APOEL de Nicosia en Chipre, al Leeds inglés y al Union Saint-Gilloise belga, y en 2020 recibió la llamada de la Federación Panameña de Fútbol para hacerse cargo de su selección.

No pudo clasificar a los 'Canaleros' para Catar 2022, aunque encendió los ánimos de la afición panameña llegando a la final de la Copa Oro 2023, donde cayeron ante México. Solo un año más tarde, lograron una clasificación histórica para los cuartos de final de la Copa América.