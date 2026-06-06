Grupo D: Paraguay apela a su férreo espíritu colectivo

Archivo - June 11, 2025, Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil: Arena Corinthians Antonio Sanabria of Paraguay, during the match between Brazil and Paraguay, for the 16th round of the South American qualifiers for the 2026 FIFA World Cup, at Arena Corinthians this - Europa Press/Contacto/Heuler Andrey - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Paraguay ve el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Estados Unidos, Australia y Turquía, como una oportunidad para estar en la 'pomada' como ya estuvo en su anterior presencia mundialista durante Sudáfrica 2010, dando ahí Roque Santa Cruz y Nelson Haedo Valdez sus últimos coletazos.

Con una nueva hornada, Paraguay participará en el noveno Mundial de su historia, regresando cuatro ediciones después. Su último partido en la máxima competición internacional de selecciones se remonta a cuartos de final en ese certamen sudafricano contra la selección española, donde un David Villa apeó a los paraguayos del torneo en su tope histórico.

Para tener revancha de ese amargo adiós, la 'Albirroja' logró billete hacia este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá mediante solidez defensiva y entrega colectiva, afianzadas en los nueve primeros partidos de su ruta de clasificación desde CONMEBOL; no perdió ninguno de esos duelos, destacando tres victorias locales frente a Brasil, Argentina y Uruguay.

Con siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas en su haber, el equipo guaraní ocupó el sexto puesto de la tabla con los mismos 28 puntos que brasileños, uruguayos y colombianos. Beneficiándose de que CONMEBOL tenía más cupos reservados para este Mundial, Paraguay evitó repescas.

Antonio Sanabria, delantero de la US Cremonese y ex del Real Betis y el Sporting de Gijón, se erigió en máximo artillero de la 'Albirroja' durante esa fase clasificatoria con cuatro goles, siendo su referencia arriba dentro de un esquema que mira más hacia la contención que hacia la virguería bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

ALDERETE, ZAGA Y VETE

El central Omar Alderete, viejo conocido de LaLiga EA Sports, comanda la zaga de Paraguay. Su paso por Valencia CF, primero, y por elñ Getafe CF, más adelante, lo revalorizó hasta el punto de que el Sunderland AFC acometió su fichaje en verano de 2025 y se ganó el puesto hasta disputar más de una treintena de partidos entre la Premier League y la FA Cup.

Él y el resto de los 'Black Cats' han terminado la última Premier en el séptimo puesto, certificando billete para jugar la Europa League del próximo curso tras haber sumado 54 puntos, solo seis menos que los que le han servido al Liverpool concluir quinto y meterse en la Champions.

Forjado con la tenacidad de José Bordalás durante su etapa de tres años como jugador azulón, Alderete traslada a la selección guaraní sus férreos marcajes y su circunstancial remate aéreo en ataque a balón parado, armas que el plantel dirigido por Alfaro necesitará explotar.

ALFARO VUELVE AL ESCENARIO PRINCIPAL CON OTRA SELECCIÓN

El entrenador argentino Gustavo Alfaro, de 63 años, ya compitió en el anterior Mundial como jefe del banquillo de la selección de Ecuador. Su actuación fue de efecto gaseosa, pues en su grupo empezó ganando por 0-2 a la selección anfitriona Catar, empató (1-1) con Países Bajos en su siguiente compromiso y cayó por 1-2 en la tercera jornada ante Senegal.

Se quedó así eliminado, sin pisar unos octavos de final que parecían cercanos tras esa igualada con la 'Oranje'. A continuación fichó como seleccionador de Costa Rica, con quien empezó las rondas clasificatorias para este Mundial de 2026 y con quien hizo un papel decente en la fase de grupos de la Copa América 2024, pero yendo igualmente de más a menos.

A la conclusión de ese torneo continental, quedando apeado también pronto, Alfaro abandonó el banquillo costarricense y recaló de inmediato en el de Paraguay, devolviendo a ese país al gran escenario del balompié internacional y mirando ahora sin complejos otra ocasión para disfrutar.