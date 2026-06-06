Grupo F: Suecia busca aprovechar su bola extra en su retorno a una gran cita

Archivo - March 31, 2026, Stockholm, Solna, Sweden: Gustaf Lagerbielke of Sweden (L) and Viktor Gyokeres of Sweden (R) seen celebrate after scoring a goal during European World Cup play-offs 2026 football match between Sweden and Poland at Strawberry Aren - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Suecia volverá a codearse con las mejores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita que antaño se habría perdido, pero en la que sacó partido a la vida extra que tenía para clasificarse, aunque ahora tendrá que superar un competido Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

El combinado escandinavo logró volver a una Copa del Mundo después de su ausencia de la de Catar hace cuatro años y ahora retorna a una gran cita internacional después de haberse quedado fuera también de la última Eurocopa de Alemania en 2024 y tras haber encadenado varias consecutivas que premiaban su buena competitividad.

Y cerca estuvo de no jugar de nuevo el torneo mundialista. De hecho, si se hubiese contado únicamente la fase de clasificación, ni habría estado cerca porque quedó última de su grupo junto a Suiza, Kosovo y Eslovenia, con sólo dos pobres empates en una imagen algo alejada de lo que había sido en los últimos años. Sin embargo, jugaba con una vida extra, la que le daba la Liga de Naciones por haber ganado su grupo de la Liga C.

Ahí no dejó pasar esa buena oportunidad y recuperó las señas de identidad que la habían convertido en un hueso duro de roer. Cercenó el sueño de Ucrania a domicilio con solvencia (1-3) y luego el de Robert Lewandowski y Polonia, con un apasionante 3-2 en casa, en Solna, con un postrero gol de Viktor Gyökeres.

Ahora, Suecia tratará de repetir su buena actuación de hace ocho años en Rusia, su última presencia mundialista, cuando alcanzó los cuartos de final, donde cayó con Inglaterra. Más lejos queda la posibilidad de que pueda repetir el histórico subcampeonato en casa en 1958, donde la Brasil de un jovencísimo Pelé la privó del título, o las semifinales de 1994, precisamente en los Estados Unidos, donde también cayó con Brasil para acabar finalmente tercera.

De momento, en sus últimas cuatro participaciones, siempre superó su primer grupo y esa será su misión esta Copa del Mundo donde sólo queda el central Victor Lindelof de la experiencia de 2018 en una plantilla con algún joven que despunta como los centrocampistas Lucas Bergvall, de 20 años, y Yasin Ayari, de 22, con un conocido de la liga española como el central del RC Celta Cal Starfelt y, sobre todo, con buena 'dinamita' arriba.

Así, aparte de su buen físico y disciplina que le permite dar pocas concesiones gratis a los rivales, Suecia cuenta con delanteros de muy bien nivel como el extremo Anthony Elanga, y Alexander Isak y el mencionado Gyökeres, todos jugando en la competitiva y eléctrica Premier League.

El primero no ha tenido un gran año individual con las 'Urracas', mientras que el ex de la Real Sociedad, tras su buen hacer en el conjunto guipuzcoano, explotar en el Newcastle y ser fichado por el campeón Liverpool FC, no tuvo continuidad y ha cerrado su primera temporada como 'red' con tan sólo cuatro goles, también lastrado por multitud de problemas físicos, entre ellos una fractura de peroné.

GYÖKERES, LA AMENAZA ARRIBA

Y a la espera de ver si el exrealista recupera su mejor nivel, la responsabilidad parece que recaerá en Gyökeres, que tampoco ha tenido su mejor primer año en el fútbol inglés al que llegó como la solución para los problemas con el puesto de '9' del Arsenal FC del español Mikel Arteta.

El jugador de Estocolmo va a tener la oportunidad de jugar su primer gran torneo internacional a los 28 años, pese a que debutó con la Absoluta hace casi siete años y tras curtirse en clubes modestos hasta que el Sporting de Portugal se fijó en él por sus buenos números en la Segunda División inglesa con el Coventry.

Y en Portugal, el trabajador Gyökeres saltó al primer plano, sobre en su segunda campaña, la 24-25, en la que marcó 39 goles en la liga, que no le valieron para ganar la Bota de Oro por el menor coeficiente de puntuación, pero sí para que Arteta le demandase para ambicionar todo.

El sueco no arrancó bien y le ha costado adaptarse, con el donostiarra apostando más de nuevo por Kai Havertz, un perfil diferente, aunque su final de año fue bueno y acabó con 14 goles en la Premier, nueve desde finales de enero. Las opciones suecas pasarán porque tenga fina la puntería.

POTTER BUSCA LA FÓRMULA MÁGICA

Suecia afrontará este Mundial con el inglés Graham Potter al mando. El británico cogió las riendas del combinado escandinavo en octubre de 2025 en lugar del destituido danés Jon-Dahl Tomasson y con la misión exclusiva de clasificarle para esta Copa del Mundo, lo que consiguió cumplir, ganándose la renovación hasta 2030.

Potter es buen conocedor del fútbol sueco porque fue en ese país donde arrancó su carrera de entrenador tras una etapa de jugador que desarrolló en Reino Unido. En el modesto Ostersunds FK demostró su valía ascendiéndole desde la cuarta división a la élite e incluso clasificándole para jugar la Liga Europa tras ganar la Copa de Suecia en 2017.

Su brillantez y filosofía futbolística le llevaron de vuelta a su país, donde su trabajo en el Brighton mereció incluso los elogios de Pep Guardiola y que el inestable Chelsea le diese una oportunidad para la campaña 22-23, pero esta no duró demasiado.