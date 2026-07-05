Gustavo Alfaro niega insultos al banquillo de Francia: "No se puede caer tan bajo"

04 July 2026, US, Philadelphia: Paraguay manager Gustavo Alfaro (C) and his players thank fans after the match during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Paraguay and France at Philadelphia Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, negó rotundamente que desde su banquillo se profirieran insultos hacia el de Francia durante el tenso duelo de octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aseveró que "el fútbol no es una guerra" y que "no se puede caer tan bajo".

En la rueda de prensa posterior al choque, con victoria de los 'Bleus' por 1-0, su seleccionador, Didier Deschamps, eludió "criticar" la forma de jugar de la 'Albirroja', aunque lamentó que "hubiera insultos en el banquillo contrario, sobre todo algunos de ellos", lo que algunos medios interpretaron como que se podían referir al reciente fallecimiento de su madre.

"No, no, no, no. No se puede caer tan bajo en el fútbol. Creía que te referías a discusiones entre jugadores, yo admiro y respeto mucho a Didier Deschamps. Claro que ha habido desacuerdos, como con las decisiones del VAR, cuando un equipo reclamaba un penalti y el otro lo negaba, pero no", aseguró Alfaro en declaraciones a 'RMC', 'Le Figaro' y 'L'Équipe'.

El técnico argentino dejó claro que "personalmente" no había oído "nada parecido". "No lo creo, porque conozco a mi cuerpo técnico y no nos rebajamos a ese nivel. El fútbol no es una guerra, si hubiera oído algo así, habría protestado, es inaceptable bajo ninguna circunstancia", zanjó.

"Lo primero que hice justo después del pitido final fue ir a ver a Didier (Deschamps) para felicitarle y desearles buena suerte en su lucha por el título mundial. El fútbol implica muchos conflictos, muchas batallas, pero todo empieza y termina en la cancha", afirmó.

El seleccionador de Paraguay cree que toda la tensión del choque "es parte del fútbol", y subrayó que no hubo "animosidad" por parte de su equipo y que sus jugadores no hicieron "nada fuera de lo común". "Claro que puede que hayan ocurrido cosas en el fragor del momento, o que se hayan intercambiado palabras, pero les pedí a los jugadores que no reaccionaran, que mantuvieran la calma. Después, tuve la oportunidad de reunirme con los jugadores franceses para felicitarles por su desempeño en este Mundial y desearles mucho éxito", sentenció.