Gustavo Alfaro: "Es la victoria más importante de mi vida, una demostración de amor propio"

Archivo - 25 November 2022, Qatar, Al Rayyan: Ecuador coach Gustavo Alfaro gestures on the touchline during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group A soccer match between Netherlands and Ecuador at Khalifa International Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, confesó que eliminar a Alemania en penaltis en dieciseisavos de final este lunes fue "la victoria más importante" de su carrera y "una demostración absoluta de amor propio y convencimiento" de sus jugadores, que dejan de sorprenderle "por el compromiso que tienen".

"Uno se siente feliz por la respuesta de los jugadores, yo se lo agradecí en el vestuario, yo digo la verdad que lo que han hecho estos chicos no dejan de sorprenderme, sorprenderme para bien por el compromiso que tienen. Uno está muy feliz, muy feliz por todos los que quieren, por todos los que nos ayudaron, por todos los que apoyaron siempre a la Selección, por todo el país que hoy está festejando", expresó el técnico en declaraciones publicadas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Alfaro le dedicó el triunfo en la tanda de penaltis sobre los germanos "a todo el país". "Me alegro por el fútbol de Paraguay, me alegro por un fútbol sufrido, sacrificado, de cuesta arriba, que ojalá todos podamos abrevar de este lugar para que nos ayude a crecer en todo sentido. Que lo disfrute Paraguay, que nosotros estamos muy felices cuando vemos al pueblo feliz", dijo.

"Es una demostración absoluta de amor propio y convencimiento, esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía o amenazaba como imposible y para mí, sin lugar a dudas, fue la victoria más grande de mi carrera como entrenador, por eso se lo dije a los jugadores: gracias por haberme regalado una tarde noche inolvidable", comentó.

El entrenador reveló que, una vez consiguieron el pase a octavos, se quedó "un momento mirando y contemplando la cancha", porque no le "alcanzaban los ojos y los sentidos" para llenarse "de ese ambiente, de ese sentimiento y de esa demostración absoluta de amor de los jugadores por la selección". "Sin lugar a dudas, fue la victoria más grande de mi vida y ojalá que tengamos otras", deseó.

Paraguay se enfrentará el sábado 4 de julio a las 23.00 horas en Filadelfia (Estados Unidos), en octavos de final, al ganador del duelo de dieciseisavos entre Francia y Suecia, que se enfrentan este martes (23.00).