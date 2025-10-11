Haaland se acerca al Mundial y Ruben Neves mantiene el pleno de Portugal

El noruego alargó su racha con tres goles a Israel y la selección lusa ganó en el descuento a Irlanda

Turquía persiguió a España con un 1-6 a Bulgaria

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Manchester City Erling Haaland firmó un 'hat-trick' este sábado para acercar a Noruega a su primer Mundial desde 1998, mientras que Portugal firmó su tercera victoria en tres jornadas del Grupo F de clasificación para el torneo del próximo verano, con un 1-0 in extremis sobre Irlanda.

Haaland no tuvo piedad (5-0) de Israel en el Ullevaal Stadion, a pesar de que falló dos veces el mismo penalti. Alexander Sorloth participó poco después en el gol en propia puerta que supuso el 1-0 y enseguida, Haaland se desquitó del error con el 2-0.

El ariete del City volvió a marcar como en 11 de los 12 partidos que ha jugados esta temporada, la mejor racha goleadora de la temporada, y firmó dos goles más en el segundo tiempo. Noruega sumó así 18 puntos por los 12 de una Italia que no falló en el turno de noche ante Estonia dentro del Grupo I.

Los de Gennaro Gattuso empezaron pronto por delante a domicilio con el 0-1 de Moise Kean a los cinco minutos. Mateo Retegui dobló la renta, tras haber fallado un penalti, aún en el primer tiempo, y Francesco Pio Esposito hizo el 0-3. Estonia maquilló con un error de Gianluigi Donnarumma pero los tres puntos italianos no peligraron.

Además, Portugal salvó el pleno de puntos y la primera posición en solitario con un trabajo de picar piedra contra Irlanda en Lisboa. Los de Roberto Martínez toparon con un valiente rival, aunque rondaron el gol con Ruben Fernandes y un Cristiano Ronaldo que perdonó un penalti. El técnico español metió a Rafael Leao, Francisco Trincao y Nelson Semedo sin mejorar la puntería.

Al final, en el descuento, fue Ruben Neves el salvador. Su gol de cabeza, con recuerdo a su fallecido amigo Diogo Jota, frustró a una Irlanda que había hecho méritos, pero que cerró la jornada con un solo punto. En el otro encuentro del Grupo F, Hungría, con cuatro, venció (2-0) a Armenia en el Puskás Aréna (Budapest).

Además, a la victoria de España sobre Georgia en Elche (2-0) dentro del Grupo E, respondió Turquía para mantener la persecución por la primera plaza que da acceso directo al Mundial. El cuadro turco, con seis puntos y a tres de los de Luis de la Fuente, contó con la gran actuación del centrocampista del Real Madrid Arda Güler, autor del primer gol y una asistencia, además del doblete de Kenan Yildiz para tumbar con autoridad a Bulgaria.