Haaland se estrena en el Mundial frente a la incógnita iraquí

07 June 2026, US, Harrison: Morocco's Abde Ezzalzouli and Norway's Erling Haaland in action during an international friendly football match between Morocco and Norway at Sports Illustrated Stadium in Harrison. Photo: Brooks Von Arx/ZUMA Press Wire/dpa - Brooks Von Arx/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Noruega de Erling Haaland debutará este miércoles (00:00, horario peninsular español/DAZN) contra Irak en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la primera jornada del Grupo I, que se disputa en el Estadio Boston, donde el ariete del Manchester City buscará agrandar su figura a escala global.

La espera por el estreno de Haaland en un Mundial ha llegado a su fin. El ariete nórdico, considerado como uno de los mejores del mundo en su posición y protagonista en las elecciones a la presidencia del Real Madrid por ser el reclamo del empresario Enrique Riquelme, jugará por primera vez el mayor torneo de este deporte.

Junto a Haaland aterrizan en el continente americano una generación de futbolistas única que pretende entrar en la historia de Noruega. El exjugador del Real Madrid Martin Odegaard y el delantero Alexander Sorloth quieren redondear un curso notable con el Arsenal, ganador de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, y Atlético de Madrid, subcampeón de Copa y semifinalista de la 'Champions'.

En cambio, Noruega es mucho más que esos tres grandes nombres, ya que el seleccionador Stale Solbakken ha construido un equipo sólido que en la fase de clasificación obtuvo la primera plaza, con un pleno de victorias, 37 goles a favor y cinco en contra compartiendo grupo con Italia, que no consiguió el billete para el Mundial en la repesca.

Por su parte, Irak disputará su segundo Mundial después del de hace 40 años, casualmente, en México'86. El conjunto asiático logró su plaza después de derrotar a Bolivia por 2-1 en el pasado mes de abril. La 'cenicienta' de un grupo en el que también figuran Francia y Senegal, quiere dar la sorpresa.

Para ello, el técnico Graham Arnold cuenta con los delanteros Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, autores de los goles en la victoria frente a la selección boliviana, como principal reclamo para lograr su primera victoria mundialista en la edición más larga de la historia.

En 1986, los 'Leones de Mesopotamia' quedaron eliminados en la primera fase tras perder contra Paraguay (1-0), Bélgica (2-1) y México (1-0). Ahmed Radhi ingresó su nombre en la historia de su país al marcar el hasta hoy el que sigue siendo el único gol mundialista del país del Asia Occidental.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

IRAK: Basil; Hussein Ali, Tasheen, Hashem, Doski; Al Almmari, Aimar Sher; Bayesh, Marko Farji; Al Hamadi y Hussein.

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe; Berge, Thorsby, Odegaard; Nusa, Sorloth y Haaland.

--ÁRBITRO: Pierre Ghislain Atcho (GAB).

--ESTADIO: Estadio de Boston.

--HORA: 00.00/DAZN.