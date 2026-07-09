Haaland pide poner "toda la presión" sobre Inglaterra: "Nuestras expectativas siguen siendo bajas"

Erling Haaland of Norway celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 9 (dpa/EP)

El delantero noruego Erling Haaland pidió este jueves a los medios que pongan "toda la presión" sobre Inglaterra de cara al duelo de este sábado en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y recalcó que las expectativas de su selección "siguen siendo muy bajas" pese a la "locura" de haber eliminado a Brasil en octavos de final.

"(Nuestras expectativas) Siguen siendo muy bajas. Creo que hay claros favoritos, e Inglaterra es uno de ellos. Creo que todos vosotros deberíais hacer recaer toda la presión sobre los chicos ingleses", sostuvo Haaland este jueves ante los medios.

El delantero del Manchester City, nacido en Leeds, se enfrentará a algunas caras conocidas en lo que él mismo calificó como un "partido especial, sin duda". "Para mí es muy especial, porque juego en Inglaterra y nací allí, y además te enfrentas a compañeros de equipo y todo eso. Es un partido curioso y va a estar bien", expresó.

"Creo que todo el mundo debería mantener la humildad, pero también tener confianza en pasar de ronda, sin duda; aunque al fin y al cabo, es Inglaterra", prosiguió el futbolista nórdico que lleva siete goles en cuatro partidos en su primera Copa del Mundo.

Haaland insistió que fue "una locura para los noruegos" jugar contra una selección como Brasil. "Y ganar para luego enfrentarnos a Inglaterra en los cuartos de final es algo muy especial. Creo que, si se ven las imágenes que llegan desde Noruega, esto no es algo habitual para nuestro país, así que es algo muy especial", sentenció.